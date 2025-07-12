Холодец и суставы: секрет, который скрывают врачи — что нужно знать о любимом блюде

Холодец — традиционное русское блюдо, которое часто ассоциируется с пользой для суставов. Однако это утверждение требует более детального рассмотрения. Эндокринолог Ольга Рождественская, кандидат медицинских наук и международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья, в разговоре с Манитаймс поделилась своими знаниями о том, как правильно употреблять холодец, чтобы он приносил больше пользы, чем вреда.
Врач отмечает, что холодец, костный бульон и хаш действительно полезны для желудочно-кишечного тракта, суставов, ногтей и волос. Эти продукты содержат природные хондропротекторы, которые поддерживают здоровье суставов. Однако важно правильно сочетать холодец с другими блюдами, чтобы избежать негативных последствий.
"Просто если человек ест холодец, закусывает это все хлебушком, салатиком оливье, — в нашем понимании, как в наших национальных блюдах, — то холестерин повышается, стареют сосуды", — предупреждает Ольга Рождественская.
Поэтому, по словам врача, лучше всего есть холодец вместе с овощами.
Эндокринолог советует употреблять холодец в умеренных количествах. Она рекомендует ограничиться 1-2 столовыми ложками, чтобы получить все полезные вещества, содержащиеся в этом блюде.
Рождественская предупреждает, что сочетание холодца с хлебом и салатом оливье может привести к повышению уровня холестерина и старению сосудов. Чтобы избежать этих негативных последствий, рекомендуется употреблять холодец с овощами, которые помогут улучшить его усвояемость и снизить риск негативных эффектов.
Врач также объясняет, что коллаген, содержащийся в холодце, играет важную роль в поддержании красоты кожи, суставов и связок. Коллаген является основным строительным белком, который помогает замедлить процесс старения кожи, суставов и других тканей. Однако важно помнить, что коллаген не является панацеей и не может полностью остановить процесс старения.
Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.
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