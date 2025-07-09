Невероятные преимущества сна на левом боку: эксперты раскрывают тайну

Ученые выяснили, какая поза считается оптимальной для сна.
Большинство ученых уверены, что наиболее полезным для человека является сон на левом боку, пишет KP.RU.
Прежде всего, эта поза позволяет позвоночнику спящего принять максимально естественное положение, а также уменьшает дискомфорт, связанный с храпом и апноэ.
Еще, если вы спите на левом боку, это поможет забыть о ряде недугов и положительно повлиять на весь организм.
Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, дословно — «безветрие») — остановка дыхательных движений.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.