Невероятные преимущества сна на левом боку: эксперты раскрывают тайну

Оптимальная поза для сна: когда левый бок спасает от апноэ

0:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые выяснили, какая поза считается оптимальной для сна.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина, храпящий во сне

Большинство ученых уверены, что наиболее полезным для человека является сон на левом боку, пишет KP.RU.

Прежде всего, эта поза позволяет позвоночнику спящего принять максимально естественное положение, а также уменьшает дискомфорт, связанный с храпом и апноэ.

Еще, если вы спите на левом боку, это поможет забыть о ряде недугов и положительно повлиять на весь организм.



Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, дословно — «безветрие») — остановка дыхательных движений.

