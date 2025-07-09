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Невероятные преимущества сна на левом боку: эксперты раскрывают тайну

Оптимальная поза для сна: когда левый бок спасает от апноэ
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Здоровье

Ученые выяснили, какая поза считается оптимальной для сна.

Мужчина, храпящий во сне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина, храпящий во сне

Большинство ученых уверены, что наиболее полезным для человека является сон на левом боку, пишет KP.RU.

Прежде всего, эта поза позволяет позвоночнику спящего принять максимально естественное положение, а также уменьшает дискомфорт, связанный с храпом и апноэ.

Еще, если вы спите на левом боку, это поможет забыть о ряде недугов и положительно повлиять на весь организм.
 

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, дословно — «безветрие») — остановка дыхательных движений.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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