Экзотика под боком: комары-убийцы не боятся границ — тропические инфекции в сердце Сибири

За первую половину 2025 года в Тюменской области зафиксировали несколько случаев лихорадки Денге и малярии. Все заболевшие привезли эти экзотические инфекции из поездок в Таиланд и Центральноафриканскую Республику.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области отмечают, что массовых вспышек не было, а инфицированные не представляли опасности для окружающихю.
Лихорадка Денге — это вирусное заболевание, распространённое в тропических и субтропических зонах. Вирус передаётся через укусы инфицированных самок комаров. Кроме того, возможна передача инфекции от матери к ребёнку. В России пока нет вакцины от лихорадки Денге, поэтому туристам, собирающимся в тропики, советуют тщательно защищаться от укусов комаров — закрывать окна и носить одежду, покрывающую тело.
Малярия вызывается паразитом — плазмодием, который переносится комарами. Заболевание характерно для тропических и субтропических регионов, таких как страны Африки, Азии и острова Тихого океана.
Лечение малярии проводят в больнице под постоянным наблюдением инфекциониста. Применяют специальные противомалярийные препараты, которые снимают приступы и уничтожают паразитов в крови. Если терапию не начать в первые сутки после появления симптомов, болезнь может протекать тяжело и привести к летальному исходу, сообщает nashgorod.ru.
Комары́ (лат Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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