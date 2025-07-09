Иммунитет под прицелом: привычные продукты превращаются в оружие — иммунная система в панике

Минздрав предупредил о росте случаев аллергии на БАДы и лекарства

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллергия — это сбой в иммунной системе. Организм вдруг решает, что вполне безобидное вещество — враг, и запускает против него "военные действия". Начинается выработка специфических антител, а в ответ на них — выброс воспалительных веществ, вызывающих те самые раздражающие симптомы.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия

Виды аллергии

Проявления аллергии разнообразны: слезотечение, зуд, чихание, заложенность носа, сухой кашель, сыпь, упадок сил. К аллергическим заболеваниям относят не только банальный ринит, но и бронхиальную астму, пищевую и лекарственную аллергию, анафилаксию, крапивницу, экзему, ангионевротический отек.

Респираторная аллергия

Респираторная аллергия чаще всего затрагивает глаза, нос и горло. Она проявляется в виде постоянного зуда, слезящихся глаз, насморка, чихания и даже болезненного конъюнктивита. В особо тяжёлых случаях развивается бронхиальная астма: затруднённое дыхание, хрипы, чувство сдавленности в груди.

Пищевая аллергия

Пищевая аллергия — ещё один распространённый тип. Проблему вызывают вполне привычные продукты: яйца, молоко, орехи, пшеница, рыба, соя, морепродукты. Реакция может начаться буквально через несколько минут после приёма пищи и сопровождаться высыпаниями, болью в животе, падением давления, а иногда и анафилаксией.

Аллергия на цветение

Отдельная группа аллергенов — это пыльца растений, шерсть животных, домашняя пыль, слюна и эпителий питомцев. Эти вещества могут годами провоцировать симптомы, которые человек ошибочно принимает за хронический насморк или постоянную усталость.

Лекарственная аллергия: реакция даже на витамины

С каждым годом всё чаще фиксируются случаи лекарственной аллергии. Аллергия может возникнуть даже на витамины и БАДы. Принимая по несколько препаратов в день, человек сам того не подозревая повышает риск серьёзной реакции.

Аллергия притворяется простудой

Всё это осложняется тем, что аллергия нередко маскируется под ОРВИ. Пациент может неделями лечить "простуду", в то время как его организм борется с вымышленной угрозой. Настоящее лечение не начинается, и симптомы только усугубляются.

"Первый шаг в лечении аллергии — выявить аллерген и ограничить с ним контакт", — предупреждает Минздрав.

Назначать терапию должен только врач, сообщает properm.ru.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

