Обычный завтрак — потом аллергия: еда, которая ломает иммунитет — тёмная сторона детских тарелок

Аллергологи перечислили симптомы пищевой аллергии у ребёнка

Пищевая аллергия у детей — не просто временный дискомфорт. В ряде случаев она может запустить каскад реакций, способных повлиять на здоровье человека на всю жизнь.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребёнок

Наследственность: многое закладывается заранее

Одним из главных факторов риска развития аллергии у ребёнка является наследственность.

Если аллергией страдает один из родителей, вероятность заболевания у ребёнка достигает 50%. Если оба — риск возрастает до 70% и выше. А вот если аллергий в семье не было, вероятность появления проблемы снижается до 13%.

Почему пищевая аллергия опасна

Она часто становится первой ступенью в развитии целого ряда хронических аллергических заболеваний. Если вовремя не диагностировать и не лечить пищевую аллергию, может запуститься так называемый "аллергический марш" — последовательное развитие атопического дерматита, затем аллергического ринита, а в конечной точке — бронхиальной астмы.

Симптомы: от сыпи до проблем с дыханием

Реакция может проявляться по-разному:

на коже: зуд, сыпь;

со стороны дыхательной системы: насморк, заложенность носа, чихание;

со стороны ЖКТ: боли в животе, рвота, неустойчивый стул.

Аллергены могут попасть в организм не только с пищей, но и через перекрёстные реакции (например, непереносимость пыльцы может вызывать аллергию на фрукты).

Какие продукты особенно опасны

По данным исследований, наиболее часто у младенцев аллергия возникает на:

белки коровьего молока — до 85% случаев;

белки сои — до 28%;

белки куриного яйца — у 15% детей в 5 месяцев, к году — до 90%;

глютен из пшеницы — у 5-15% детей к первому году.

Молоко: главный аллерген малышей

Особенно сильно коровье молоко влияет на детей на искусственном вскармливании.

Оно содержит более 20 белков, которые могут вызывать аллергию. Самые активные:

Казеин — устойчив к нагреванию, поэтому исключаются любые молочные продукты, включая творог и сыр;

Альфа-лактальбумин — при кипячении теряет часть аллергенности, поэтому кипячёное молоко переносится легче.

Яйца: сырой белок — под запретом

Основной аллерген — овомукоид — одинаков для всех видов яиц, поэтому замена куриного на перепелиное не поможет. Термическая обработка снижает аллергенность, варёное яйцо безопаснее сырого.

Рыба и злаки: скрытая угроза

Белок трески, один из самых сильных аллергенов, не разрушается даже при термообработке и может вызывать реакцию через запах.

Пшеничная мука содержит до 40 белков, среди которых глютен — наиболее агрессивный аллерген.

Может ли ребёнок перерасти аллергию

Да, со временем большинство детей перерастают пищевую аллергию. Но есть исключения — орехи, арахис, рыба и морепродукты часто вызывают пожизненные реакции.

Самое опасное — анафилаксия

У детей младше года пищевая аллергия может протекать крайне остро. Анафилактический шок может развиться всего за 1-3 минуты после контакта с аллергеном. Симптомы: бронхоспазм, отёк гортани, коллапс. Это состояние угрожает жизни и требует срочной медицинской помощи.

Как снизить риск аллергии

Чтобы максимально уменьшить вероятность развития пищевой аллергии у ребёнка, лучше придерживаться ряда простых, но важных правил, рекомендует ИА "Пенза-Пресс".

Грудное вскармливание в течение первого года;

Гипоаллергенная диета для кормящей матери;

Введение новых продуктов — только постепенно и очень аккуратно.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

