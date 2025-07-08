Обычный завтрак — потом аллергия: еда, которая ломает иммунитет — тёмная сторона детских тарелок

Пищевая аллергия у детей — не просто временный дискомфорт. В ряде случаев она может запустить каскад реакций, способных повлиять на здоровье человека на всю жизнь.
Одним из главных факторов риска развития аллергии у ребёнка является наследственность.
Если аллергией страдает один из родителей, вероятность заболевания у ребёнка достигает 50%. Если оба — риск возрастает до 70% и выше. А вот если аллергий в семье не было, вероятность появления проблемы снижается до 13%.
Она часто становится первой ступенью в развитии целого ряда хронических аллергических заболеваний. Если вовремя не диагностировать и не лечить пищевую аллергию, может запуститься так называемый "аллергический марш" — последовательное развитие атопического дерматита, затем аллергического ринита, а в конечной точке — бронхиальной астмы.
Реакция может проявляться по-разному:
Аллергены могут попасть в организм не только с пищей, но и через перекрёстные реакции (например, непереносимость пыльцы может вызывать аллергию на фрукты).
По данным исследований, наиболее часто у младенцев аллергия возникает на:
Особенно сильно коровье молоко влияет на детей на искусственном вскармливании.
Оно содержит более 20 белков, которые могут вызывать аллергию. Самые активные:
Основной аллерген — овомукоид — одинаков для всех видов яиц, поэтому замена куриного на перепелиное не поможет. Термическая обработка снижает аллергенность, варёное яйцо безопаснее сырого.
Белок трески, один из самых сильных аллергенов, не разрушается даже при термообработке и может вызывать реакцию через запах.
Пшеничная мука содержит до 40 белков, среди которых глютен — наиболее агрессивный аллерген.
Да, со временем большинство детей перерастают пищевую аллергию. Но есть исключения — орехи, арахис, рыба и морепродукты часто вызывают пожизненные реакции.
У детей младше года пищевая аллергия может протекать крайне остро. Анафилактический шок может развиться всего за 1-3 минуты после контакта с аллергеном. Симптомы: бронхоспазм, отёк гортани, коллапс. Это состояние угрожает жизни и требует срочной медицинской помощи.
Чтобы максимально уменьшить вероятность развития пищевой аллергии у ребёнка, лучше придерживаться ряда простых, но важных правил, рекомендует ИА "Пенза-Пресс".
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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