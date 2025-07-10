Чесать или не чесать? Вот, почему расчесывание комариных укусов может обернуться бедой

Как избежать инфекции после укусов комаров: советы по лечению и облегчению зуда

5:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чесать комариные укусы — желание, которое испытывает почти каждый человек, столкнувшийся с этим неприятным явлением. Однако даже если расчесывание приносит временное облегчение, последствия могут быть гораздо хуже: укус начинает болеть, опухать и долго не заживает. Давайте разберемся, почему стоит избегать расчесывания и какие меры могут помочь облегчить зуд, не навредив себе.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Как избежать укусов комаров

Лучший способ не столкнуться с проблемой укусов комаров — это предотвратить их. Особенно важно помнить о нескольких простых правилах:

Время активности : комары активны в основном с вечера и до рассвета. Они предпочитают влажные и темные места, такие как леса, болота и береговые зоны.

: комары активны в основном с вечера и до рассвета. Они предпочитают влажные и темные места, такие как леса, болота и береговые зоны. Одежда : чтобы минимизировать количество открытых участков кожи, надевайте одежду с длинными рукавами и брюки.

: чтобы минимизировать количество открытых участков кожи, надевайте одежду с длинными рукавами и брюки. Репелленты : выбирайте средства, подходящие для нанесения на кожу или одежду. Главное — не путать их, ведь средства для ткани могут вызвать раздражение кожи.

: выбирайте средства, подходящие для нанесения на кожу или одежду. Главное — не путать их, ведь средства для ткани могут вызвать раздражение кожи. Фумигаторы: если ночью комары часто появляются в вашем доме, используйте фумигаторы или специальные лампы, чтобы создать барьер для насекомых.

Почему чешется после укуса

Сами по себе укусы комаров не опасны, но они могут вызвать дискомфорт. Причина зуда — в слюне насекомого. Когда комар прокусывает кожу, он вводит вещества, которые помогают крови не сворачиваться. Эти вещества вызывают аллергическую реакцию организма, в результате чего на месте укуса появляются зуд и отек.

Можно ли чесать укусы

Хотя расчесывание может на некоторое время облегчить зуд, оно приводит к гораздо более серьезным последствиям. Рассмотрим, что происходит:

Инфекция : под ногтями всегда присутствуют бактерии, которые могут попасть в ранку, если вы начинаете чесать укус. Это может привести к воспалению, покраснению и даже гноению.

: под ногтями всегда присутствуют бактерии, которые могут попасть в ранку, если вы начинаете чесать укус. Это может привести к воспалению, покраснению и даже гноению. Задержка заживления: ранки от расчесанных укусов заживают гораздо дольше, чем те, которые не были повреждены.

Чем мазать укусы, чтобы они не чесались

Есть несколько эффективных способов уменьшить зуд и ускорить процесс заживления:

Надавливание на место укуса : это простой способ отвлечься от желания почесать место укуса. Главное — не использовать острую часть ногтя.

: это простой способ отвлечься от желания почесать место укуса. Главное — не использовать острую часть ногтя. Каламин : лосьон с карбонатом цинка и оксидом железа. Он образует защитную корочку, которая помогает справиться с зудом. Наносите несколько раз в день, но не забывайте снимать корочку.

: лосьон с карбонатом цинка и оксидом железа. Он образует защитную корочку, которая помогает справиться с зудом. Наносите несколько раз в день, но не забывайте снимать корочку. Гидрокортизоновый крем: если "Каламин" не помогает, можно использовать крем с 1% содержанием гидрокортизона, который быстро снимает воспаление и зуд.

Спирт и сода: мифы о лечении укусов

Спирт : хотя спирт не облегчает зуд, он хорошо обеззараживает место укуса, предотвращая инфекцию.

: хотя спирт не облегчает зуд, он хорошо обеззараживает место укуса, предотвращая инфекцию. Сода: смешанная с водой и нанесенная на укусы, сода не доказала своей эффективности. Это может быть связано с эффектом плацебо, когда человек думает, что помогает себе, но на деле это не дает существенного результата.

Комары: переносчики заболеваний

Хотя комары в России в первую очередь ассоциируются с неудобными укусами, стоит помнить, что они могут быть переносчиками различных заболеваний. Однако, вероятность заражения от местных комаров крайне мала. Вот некоторые заболевания, которые могут передаваться через укусы:

Малярия : в последние десятилетия малярия в России почти не встречается. Все случаи заражения, зарегистрированные в стране, произошли за пределами России.

: в последние десятилетия малярия в России почти не встречается. Все случаи заражения, зарегистрированные в стране, произошли за пределами России. Лихорадка Денге, чикунгунья, вирус Зика : эти болезни переносят комары вида Aedes aegypti, которые встречаются в основном в тропиках. Однако в некоторых южных регионах России они могут встречаться.

: эти болезни переносят комары вида Aedes aegypti, которые встречаются в основном в тропиках. Однако в некоторых южных регионах России они могут встречаться. Туляремия и дирофиляриоз: это бактериальные и паразитарные заболевания, которые теоретически могут передавать российские комары. Но такие случаи крайне редки.

Как распознать аллергию на укусы комаров

В большинстве случаев укусы комаров не вызывают тяжелых последствий. Однако у некоторых людей может развиваться аллергия, известная как синдром Скитера. В этом случае реакция на укусы будет гораздо сильнее:

Зудящие пятна с большими отеками (до 10 см в диаметре).

Краснота, болезненные покраснения, иногда — повышение температуры.

Что делать:

Антигистаминные средства: они помогут снизить воспаление и зуд.

НПВС: если есть температура, используйте препараты на основе ибупрофена для снижения жара.

В тяжелых случаях рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Комары — это не только источник неудобных укусов, но и потенциальная угроза заболеваниями. Тем не менее, вероятность серьезных заболеваний в России минимальна. Главное — избегать расчесывания укусов и следовать простым правилам защиты от этих надоедливых насекомых.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

