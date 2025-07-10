Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Астроном-любитель мог впервые заснять удар по Сатурну
Крестьянские вареники: секрет вкусного ужина, который вы не знали
Тепловой удар: как жара влияет на сердце и кровь — объясняет кардиолог
Новый спецпредставитель России: главное назначение лета меняет расклад сил
Стриженова похвалила Лолиту на фоне хейта вульгарного образа певицы
Куртка из секонд-хенда за $4 принесла сюрприз на $400
Желатин улучшает состояние кожи, суставов и волос при регулярном употреблении
Рудова о Снаткиной: мы разные — почему звёзды сериала Татьянин день не стали подругами

Чесать или не чесать? Вот, почему расчесывание комариных укусов может обернуться бедой

Как избежать инфекции после укусов комаров: советы по лечению и облегчению зуда
5:23
Здоровье

Чесать комариные укусы — желание, которое испытывает почти каждый человек, столкнувшийся с этим неприятным явлением. Однако даже если расчесывание приносит временное облегчение, последствия могут быть гораздо хуже: укус начинает болеть, опухать и долго не заживает. Давайте разберемся, почему стоит избегать расчесывания и какие меры могут помочь облегчить зуд, не навредив себе.

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Как избежать укусов комаров

Лучший способ не столкнуться с проблемой укусов комаров — это предотвратить их. Особенно важно помнить о нескольких простых правилах:

  • Время активности: комары активны в основном с вечера и до рассвета. Они предпочитают влажные и темные места, такие как леса, болота и береговые зоны.
  • Одежда: чтобы минимизировать количество открытых участков кожи, надевайте одежду с длинными рукавами и брюки.
  • Репелленты: выбирайте средства, подходящие для нанесения на кожу или одежду. Главное — не путать их, ведь средства для ткани могут вызвать раздражение кожи.
  • Фумигаторы: если ночью комары часто появляются в вашем доме, используйте фумигаторы или специальные лампы, чтобы создать барьер для насекомых.

Почему чешется после укуса

Сами по себе укусы комаров не опасны, но они могут вызвать дискомфорт. Причина зуда — в слюне насекомого. Когда комар прокусывает кожу, он вводит вещества, которые помогают крови не сворачиваться. Эти вещества вызывают аллергическую реакцию организма, в результате чего на месте укуса появляются зуд и отек.

Можно ли чесать укусы

Хотя расчесывание может на некоторое время облегчить зуд, оно приводит к гораздо более серьезным последствиям. Рассмотрим, что происходит:

  • Инфекция: под ногтями всегда присутствуют бактерии, которые могут попасть в ранку, если вы начинаете чесать укус. Это может привести к воспалению, покраснению и даже гноению.
  • Задержка заживления: ранки от расчесанных укусов заживают гораздо дольше, чем те, которые не были повреждены.

Чем мазать укусы, чтобы они не чесались

Есть несколько эффективных способов уменьшить зуд и ускорить процесс заживления:

  • Надавливание на место укуса: это простой способ отвлечься от желания почесать место укуса. Главное — не использовать острую часть ногтя.
  • Каламин: лосьон с карбонатом цинка и оксидом железа. Он образует защитную корочку, которая помогает справиться с зудом. Наносите несколько раз в день, но не забывайте снимать корочку.
  • Гидрокортизоновый крем: если "Каламин" не помогает, можно использовать крем с 1% содержанием гидрокортизона, который быстро снимает воспаление и зуд.

Спирт и сода: мифы о лечении укусов

  • Спирт: хотя спирт не облегчает зуд, он хорошо обеззараживает место укуса, предотвращая инфекцию.
  • Сода: смешанная с водой и нанесенная на укусы, сода не доказала своей эффективности. Это может быть связано с эффектом плацебо, когда человек думает, что помогает себе, но на деле это не дает существенного результата.

Комары: переносчики заболеваний

Хотя комары в России в первую очередь ассоциируются с неудобными укусами, стоит помнить, что они могут быть переносчиками различных заболеваний. Однако, вероятность заражения от местных комаров крайне мала. Вот некоторые заболевания, которые могут передаваться через укусы:

  • Малярия: в последние десятилетия малярия в России почти не встречается. Все случаи заражения, зарегистрированные в стране, произошли за пределами России.
  • Лихорадка Денге, чикунгунья, вирус Зика: эти болезни переносят комары вида Aedes aegypti, которые встречаются в основном в тропиках. Однако в некоторых южных регионах России они могут встречаться.
  • Туляремия и дирофиляриоз: это бактериальные и паразитарные заболевания, которые теоретически могут передавать российские комары. Но такие случаи крайне редки.

Как распознать аллергию на укусы комаров

В большинстве случаев укусы комаров не вызывают тяжелых последствий. Однако у некоторых людей может развиваться аллергия, известная как синдром Скитера. В этом случае реакция на укусы будет гораздо сильнее:

  • Зудящие пятна с большими отеками (до 10 см в диаметре).
  • Краснота, болезненные покраснения, иногда — повышение температуры.

Что делать:

  • Антигистаминные средства: они помогут снизить воспаление и зуд.

  • НПВС: если есть температура, используйте препараты на основе ибупрофена для снижения жара.

В тяжелых случаях рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Комары — это не только источник неудобных укусов, но и потенциальная угроза заболеваниями. Тем не менее, вероятность серьезных заболеваний в России минимальна. Главное — избегать расчесывания укусов и следовать простым правилам защиты от этих надоедливых насекомых.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя
Недвижимость
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя Аудио 
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Астроном-любитель мог впервые заснять удар по Сатурну
Крестьянские вареники: секрет вкусного ужина, который вы не знали
Тепловой удар: как жара влияет на сердце и кровь — объясняет кардиолог
Новый спецпредставитель России: главное назначение лета меняет расклад сил
Стриженова похвалила Лолиту на фоне хейта вульгарного образа певицы
Куртка из секонд-хенда за $4 принесла сюрприз на $400
Желатин улучшает состояние кожи, суставов и волос при регулярном употреблении
Рудова о Снаткиной: мы разные — почему звёзды сериала Татьянин день не стали подругами
Социальные связи спасли человечество — и запустили глобальную экспансию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.