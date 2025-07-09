Новый способ уменьшить тягу к алкоголю: что стоит за этим революционным открытием

Препараты для похудения могут бороться с алкоголизмом: как работает семаглутид

5:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показывают, что препараты, обычно используемые для борьбы с лишним весом, могут иметь неожиданный побочный эффект — снижение тяги к алкоголю. Оказывается, средства на основе GLP-1, такие как семаглутид и лираглутид, не только помогают людям сбросить лишние килограммы, но и влияют на желание выпить. Давайте разберемся, как это работает.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Влияние алкоголя на мозг

Алкоголь оказывает мощное воздействие на наш мозг, активируя так называемую систему вознаграждения. Вот как это происходит:

Повышение уровня дофамина : после употребления спиртного уровень дофамина, гормона удовольствия, резко возрастает, вызывая чувство расслабления и эйфории.

: после употребления спиртного уровень дофамина, гормона удовольствия, резко возрастает, вызывая чувство расслабления и эйфории. Формирование зависимости : если человек регулярно употребляет алкоголь, мозг начинает привыкать к этому эффекту. Для того чтобы испытать те же ощущения, требуется всё большее количество спиртного.

: если человек регулярно употребляет алкоголь, мозг начинает привыкать к этому эффекту. Для того чтобы испытать те же ощущения, требуется всё большее количество спиртного. Потеря самоконтроля: с развитием зависимости активность префронтальной коры, зоны мозга, отвечающей за самоконтроль и принятие решений, снижается, и управление поведением переходит к более примитивным структурам.

Этот процесс объясняет, почему отказ от алкоголя становится всё сложнее, и почему зависимость требует профессиональной помощи.

Что такое препараты GLP-1 и как они работают

Препараты, такие как семаглутид и лираглутид, действуют на основе гормона GLP-1, который вырабатывается в кишечнике после еды. Этот гормон играет ключевую роль в регулировании уровня сахара в крови и контроле аппетита. Вот как они помогают:

Замедление опорожнения желудка : гормон замедляет переваривание пищи, что помогает глюкозе поступать в кровь медленнее, стабилизируя уровень сахара.

: гормон замедляет переваривание пищи, что помогает глюкозе поступать в кровь медленнее, стабилизируя уровень сахара. Контроль аппетита : он активирует участки мозга, которые отвечают за насыщение, помогая человеку есть меньше и дольше чувствовать сытость.

: он активирует участки мозга, которые отвечают за насыщение, помогая человеку есть меньше и дольше чувствовать сытость. Эффективность при диабете и ожирении: исходно препараты GLP-1 использовались для лечения диабета и ожирения, но оказалось, что они могут влиять и на другие формы зависимостей.

Поскольку эти препараты воздействуют на те же участки мозга, что и алкоголь, учёные начали изучать их влияние на потребление спиртного.

Как исследования подтверждают снижение тяги к алкоголю

Исследования на животных и людях показали, что препараты GLP-1 действительно могут снизить тягу к алкоголю. Вот что они показали:

Исследования на животных

В одном из экспериментов с использованием семаглутида у крыс наблюдали снижение выработки дофамина в ответ на потребление алкоголя. Это означало, что животные испытывали меньше удовольствия от спиртного, и их потребление уменьшилось.

Исследования на людях

В одном из крупных исследований, представленном на Европейском конгрессе по ожирению, 262 человека с избыточным весом или ожирением прошли курс лечения семаглутидом или лираглутидом. За четыре месяца их потребление алкоголя снизилось на 62%. Особенно заметное сокращение было среди тех, кто обычно употреблял алкоголь регулярно.

Клинические испытания с алкогольной зависимостью

В исследовании, проведённом с участием 48 взрослых с алкогольной зависимостью, те, кто получал семаглутид, сообщили, что пили меньше за один раз и испытывали меньшую тягу к спиртному. Хотя частота употребления оставалась прежней, общий объём выпитого снизился.

Как препараты GLP-1 могут помочь при зависимости

Хотя результаты исследований обещают, они пока не могут стать основанием для рекомендации препаратов GLP-1 как основного средства для лечения алкогольной зависимости. Вот почему:

Ограниченные исследования : большинство исследований были краткосрочными и проводились на небольших группах людей.

: большинство исследований были краткосрочными и проводились на небольших группах людей. Неясные механизмы действия : точные способы, через которые препараты GLP-1 влияют на тягу к алкоголю, до конца не изучены.

: точные способы, через которые препараты GLP-1 влияют на тягу к алкоголю, до конца не изучены. Не для самостоятельного лечения зависимости: если человек страдает от алкогольной зависимости, важно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Тем не менее, если препараты GLP-1 были назначены по медицинским показаниям, то снижение тяги к алкоголю может стать приятным побочным эффектом.

Подводя итог: что стоит учитывать

Препараты GLP-1, такие как семаглутид и лираглутид, открывают новые перспективы в лечении зависимостей. Вот что важно знать:

Эти препараты действительно могут снизить тягу к алкоголю.

Однако они не являются основным средством для борьбы с зависимостью.

Для окончательных выводов нужно больше данных и долгосрочных исследований.

Если вам назначены эти препараты для борьбы с ожирением или диабетом, то уменьшение желания пить может быть приятным бонусом. Но для борьбы с алкоголизмом необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Уточнения

Алкоголи́зм также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксика́ция, этили́зм, алкого́льная токсикома́ния - хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю, с психической и физической зависимостью от него.

