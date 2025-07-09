Новый способ уменьшить тягу к алкоголю: что стоит за этим революционным открытием

Исследования показывают, что препараты, обычно используемые для борьбы с лишним весом, могут иметь неожиданный побочный эффект — снижение тяги к алкоголю. Оказывается, средства на основе GLP-1, такие как семаглутид и лираглутид, не только помогают людям сбросить лишние килограммы, но и влияют на желание выпить. Давайте разберемся, как это работает.
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Алкоголь
Влияние алкоголя на мозг
Алкоголь оказывает мощное воздействие на наш мозг, активируя так называемую систему вознаграждения. Вот как это происходит:
Повышение уровня дофамина: после употребления спиртного уровень дофамина, гормона удовольствия, резко возрастает, вызывая чувство расслабления и эйфории.
Формирование зависимости: если человек регулярно употребляет алкоголь, мозг начинает привыкать к этому эффекту. Для того чтобы испытать те же ощущения, требуется всё большее количество спиртного.
Потеря самоконтроля: с развитием зависимости активность префронтальной коры, зоны мозга, отвечающей за самоконтроль и принятие решений, снижается, и управление поведением переходит к более примитивным структурам.
Этот процесс объясняет, почему отказ от алкоголя становится всё сложнее, и почему зависимость требует профессиональной помощи.
Что такое препараты GLP-1 и как они работают
Препараты, такие как семаглутид и лираглутид, действуют на основе гормона GLP-1, который вырабатывается в кишечнике после еды. Этот гормон играет ключевую роль в регулировании уровня сахара в крови и контроле аппетита. Вот как они помогают:
Замедление опорожнения желудка: гормон замедляет переваривание пищи, что помогает глюкозе поступать в кровь медленнее, стабилизируя уровень сахара.
Контроль аппетита: он активирует участки мозга, которые отвечают за насыщение, помогая человеку есть меньше и дольше чувствовать сытость.
Эффективность при диабете и ожирении: исходно препараты GLP-1 использовались для лечения диабета и ожирения, но оказалось, что они могут влиять и на другие формы зависимостей.
Поскольку эти препараты воздействуют на те же участки мозга, что и алкоголь, учёные начали изучать их влияние на потребление спиртного.
Как исследования подтверждают снижение тяги к алкоголю
Исследования на животных и людях показали, что препараты GLP-1 действительно могут снизить тягу к алкоголю. Вот что они показали:
Исследования на животных
В одном из экспериментов с использованием семаглутида у крыс наблюдали снижение выработки дофамина в ответ на потребление алкоголя. Это означало, что животные испытывали меньше удовольствия от спиртного, и их потребление уменьшилось.
Исследования на людях
В одном из крупных исследований, представленном на Европейском конгрессе по ожирению, 262 человека с избыточным весом или ожирением прошли курс лечения семаглутидом или лираглутидом. За четыре месяца их потребление алкоголя снизилось на 62%. Особенно заметное сокращение было среди тех, кто обычно употреблял алкоголь регулярно.
Клинические испытания с алкогольной зависимостью
В исследовании, проведённом с участием 48 взрослых с алкогольной зависимостью, те, кто получал семаглутид, сообщили, что пили меньше за один раз и испытывали меньшую тягу к спиртному. Хотя частота употребления оставалась прежней, общий объём выпитого снизился.
Как препараты GLP-1 могут помочь при зависимости
Хотя результаты исследований обещают, они пока не могут стать основанием для рекомендации препаратов GLP-1 как основного средства для лечения алкогольной зависимости. Вот почему:
Ограниченные исследования: большинство исследований были краткосрочными и проводились на небольших группах людей.
Неясные механизмы действия: точные способы, через которые препараты GLP-1 влияют на тягу к алкоголю, до конца не изучены.
Не для самостоятельного лечения зависимости: если человек страдает от алкогольной зависимости, важно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
Тем не менее, если препараты GLP-1 были назначены по медицинским показаниям, то снижение тяги к алкоголю может стать приятным побочным эффектом.
Подводя итог: что стоит учитывать
Препараты GLP-1, такие как семаглутид и лираглутид, открывают новые перспективы в лечении зависимостей. Вот что важно знать:
Эти препараты действительно могут снизить тягу к алкоголю.
Однако они не являются основным средством для борьбы с зависимостью.
Для окончательных выводов нужно больше данных и долгосрочных исследований.
Если вам назначены эти препараты для борьбы с ожирением или диабетом, то уменьшение желания пить может быть приятным бонусом. Но для борьбы с алкоголизмом необходимо обратиться за профессиональной помощью.
Уточнения
Алкоголи́зм также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксика́ция, этили́зм, алкого́льная токсикома́ния - хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю, с психической и физической зависимостью от него.