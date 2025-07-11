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Не все грибы одинаково полезны: как не попасть в больницу из-за строчков

Как правильно варить строчки и сморчки, чтобы избежать отравления
2:28
Здоровье

Весной в лесу появляется особый урожай — грибы с причудливым видом и кулинарной репутацией. Они могут украсить ваш стол… или отправить в реанимацию.

сморчки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
сморчки

Речь идёт о сморчках и строчках — грибах, которые считаются условно съедобными. Именно условно, потому что одна ошибка в их приготовлении может стоить здоровья, а то и жизни.

Почему они так опасны

Сморчки с коническими ячеистыми шляпками выглядят безобидно. Эти грибы тянутся к влажным, тенистым местам — чаще всего прячутся у воды или в низинах. Их ароматная мякоть богата витаминами и микроэлементами. Однако даже в них есть ядовитые соединения, которые требуют особой термической обработки.

Строчки же сразу вызывают настороженность — их "мозговидные" шляпки могут достигать внушительных размеров. И это не просто декоративная особенность.

Главная опасность строчков — токсин гиромитрин. Он разрушает клетки печени и может привести к серьёзному отравлению. Без правильной подготовки строчки опасны, как мухоморы.

Как сделать строчки съедобными

Если всё же решились собрать строчки, готовьтесь к жёсткому алгоритму обработки:

  • Сначала — промывание под сильной струёй воды. Все извилины гриба собирают песок, землю и мусор.

  • Затем — кипячение не менее 15 минут в большом объёме воды.

  • Важно! Отвар после варки нужно полностью вылить. Ни в коем случае не использовать его для супов или соусов.

Только после этих процедур можно жарить или тушить строчки. Они теряют опасность — но вкус при этом остаётся.

Сморчки — менее опасны, но тоже требуют внимания

Сморчки более "дружелюбны", но это не значит, что их можно готовить как попало. Перед термообработкой их достаточно разрезать пополам — это помогает сохранить форму и быстрее избавиться от возможных вредных веществ.

Сморчки хорошо сочетаются со сливками, сметаной, розмарином — и, конечно, с картофелем. Варёный или жареный, он идеально подчеркивает лесной аромат грибов.

Как собирать и хранить

Грибы нельзя класть в пакеты — в них сморчки задыхаются и начинают пахнуть рыбой. Только плетёная корзина обеспечит нужную вентиляцию.

Уточнения

Сморчо́к (лат. Morchella) — род грибов семейства Сморчковые. В ряде русскоязычных источников описывается как бабура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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