Питание без гламура, но с пользой: продукты СССР снова в тренде

Перловка, печень и горох снова признаны полезными для пенсионеров

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что если секрет здоровья не в модных добавках, а в еде, которую ели наши бабушки?

Оказывается, продукты, привычные для советского стола, сегодня переживают второе рождение — особенно в рационе пожилых людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) продукты

Эти простые и недорогие блюда не только согревают душу, но и реально улучшают самочувствие. А главное — они доступны каждому.

Перловка: энергия на весь день

Эта крупа когда-то была на каждом столе — и не зря. В перловке много сложных углеводов, которые дают стабильную и долгую энергию, а ещё селен — микроэлемент, важный для иммунитета и щитовидной железы.

Из неё легко сварить как рассыпчатую кашу, так и густой суп — недорого, сытно, полезно.

Печень — витаминный заряд

Печень часто незаслуженно забывают. А ведь говяжья и куриная печень — настоящий клад витаминов:

витамин А — для зрения и кожи;

витамины группы B — для нервной системы;

железо — для крови.

Готовится быстро, стоит копейки, а польза — как у дорогих добавок.

Горох: белок по цене крупы

Сухой горох — один из самых дешёвых источников растительного белка и клетчатки. Гороховый суп-пюре или каша особенно хороши в холодное время года: согревают, насыщают и полезны для кишечника.

Квашеная капуста: защита иммунитета

Классика зимнего стола. Квашеная капуста богата витамином С, пробиотиками и клетчаткой. Она помогает пищеварению, укрепляет иммунитет и хорошо сочетается с другими блюдами — щами, картошкой, кашами.

Простокваша и ряженка: мягкий путь к кальцию

Эти кисломолочные продукты легче усваиваются, чем молоко. Они богаты кальцием, белком и полезными бактериями. Главное — выбирать натуральные варианты с живыми культурами.

Селёдка: доступная омега-3

Солёная сельдь — это:

жирные кислоты омега-3;

витамин D;

белок.

Если хотите снизить количество соли — просто вымочите селёдку в воде или молоке. Подавайте с отварным картофелем и луком — получится и вкусно, и полезно.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.



