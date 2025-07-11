Питание без гламура, но с пользой: продукты СССР снова в тренде

Что если секрет здоровья не в модных добавках, а в еде, которую ели наши бабушки?
Оказывается, продукты, привычные для советского стола, сегодня переживают второе рождение — особенно в рационе пожилых людей.
Эти простые и недорогие блюда не только согревают душу, но и реально улучшают самочувствие. А главное — они доступны каждому.
Эта крупа когда-то была на каждом столе — и не зря. В перловке много сложных углеводов, которые дают стабильную и долгую энергию, а ещё селен — микроэлемент, важный для иммунитета и щитовидной железы.
Из неё легко сварить как рассыпчатую кашу, так и густой суп — недорого, сытно, полезно.
Печень часто незаслуженно забывают. А ведь говяжья и куриная печень — настоящий клад витаминов:
витамин А — для зрения и кожи;
витамины группы B — для нервной системы;
железо — для крови.
Готовится быстро, стоит копейки, а польза — как у дорогих добавок.
Сухой горох — один из самых дешёвых источников растительного белка и клетчатки. Гороховый суп-пюре или каша особенно хороши в холодное время года: согревают, насыщают и полезны для кишечника.
Классика зимнего стола. Квашеная капуста богата витамином С, пробиотиками и клетчаткой. Она помогает пищеварению, укрепляет иммунитет и хорошо сочетается с другими блюдами — щами, картошкой, кашами.
Эти кисломолочные продукты легче усваиваются, чем молоко. Они богаты кальцием, белком и полезными бактериями. Главное — выбирать натуральные варианты с живыми культурами.
Солёная сельдь — это:
жирные кислоты омега-3;
витамин D;
белок.
Если хотите снизить количество соли — просто вымочите селёдку в воде или молоке. Подавайте с отварным картофелем и луком — получится и вкусно, и полезно.
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
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