Розовый лишай в Таиланде: серьёзная угроза или всего лишь временная проблема для туристов

Как избежать розового лишая в Таиланде: советы от иммунолога Владислава Жемчугова

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Розовый лишай в Таиланде стал темой обсуждения среди российских туристов, ведь в последние дни сообщается о росте числа заболевших. Однако не стоит паниковать: это заболевание, хоть и неприятное, не представляет серьёзной угрозы для здоровья. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что важнее всего соблюдать простые меры профилактики.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaiyathat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Национальный парк Као Сок

Почему все так переживают

Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую ситуацию в Таиланде, где наблюдается увеличение случаев розового лишая. В связи с этим в стране выпустили предупреждение. По данным местного департамента здравоохранения, заболевание активизируется в сезон дождей, однако точное число заболевших не уточняется.

Тем не менее, многие СМИ начинают преувеличивать ситуацию, что приводит к панике.

"Если распространение лишая и будет, то оно, скорее всего, будет ограничено определёнными локальными участками, например, общежитиями", — отметил Жемчугов.

Как избежать заражения

Для российских туристов врач дал несколько полезных рекомендаций. Прежде всего, он советует соблюдать личную гигиену: регулярно мыть руки, особенно после посещения общественных мест, и пользоваться свежими полотенцами в номере. Также стоит избегать контактов с местными животными, такими как кошки и собаки, которые могут быть источниками инфекции.

Не так страшен розовый лишай

Розовый лишай проявляется в виде розовых или красноватых шелушащихся пятен на коже. Несмотря на свою визуальную непривлекательность, заболевание не является опасным и лечится с помощью мазей и других средств. Важно понимать, что оно не требует госпитализации и не оказывает серьёзного воздействия на здоровье.

Как это влияет на туризм

Таиланд продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для российских туристов. В 2024 году страна приняла более 726 тыс. россиян в период с декабря по февраль. И хотя новости о розовом лишае могут вызвать беспокойство, на общий турпоток это вряд ли повлияет, сообщает aif.ru.

Уточнения

Ро́зовый лиша́й или розовый лишай Жибера (лат. Pityriasis rosea), — инфекционно-аллергическое заболевание кожи, характеризующееся пятнистыми высыпаниями.

