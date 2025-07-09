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Мифы о мытье продуктов: почему бананы обязательно нужно промывать, а яйца и курицу — нет

Почему нужно мыть бананы, а яйца и курицу — нет: важные правила гигиены
3:37
Здоровье

Кажется, что мыть все продукты перед готовкой — это логичное и естественное правило. Однако на практике все не так однозначно. Оказывается, некоторые продукты действительно требуют тщательной обработки водой, а другие, наоборот, стоит держать подальше от проточной воды. Сегодня мы расскажем, почему так важно соблюдать правила мытья и как избежать распространённых ошибок.

банан
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
банан

Что обязательно мыть перед употреблением

Фрукты и овощи с съедобной кожурой

  • Даже если вы купили их в магазине или на рынке, эти продукты могут содержать пестициды, грязь и микробы. Обязательно промывайте их под прохладной проточной водой, чтобы удалить все загрязнения. Не используйте мыло — оно может остаться на поверхности, и пористая структура продуктов впитает его, что не полезно для здоровья.

Овощи и фрукты с несъедобной кожурой

  • Некоторые фрукты, такие как бананы, авокадо, грейпфрут, лимоны, лаймы и дыня, нужно обязательно промывать, несмотря на их плотную кожуру. Почему? Микробы и грязь могут оставаться на внешней поверхности, а при разрезании или очистке попасть внутрь, на мякоть. Чтобы очистить такие фрукты, используйте щетку для овощей, что поможет избавиться от загрязнений, не повреждая продукт.

Совет: На кожуре бананов, апельсинов и других цитрусов также могут оставаться микробы, которые попадут на мясо или другие продукты при касании ножом. Не забывайте мыть их, даже если очищаете кожуру.

А вот эти продукты мыть не нужно

Сырое мясо, курица, индейка

  • Как бы ни хотелось сполоснуть сырое мясо или курицу перед приготовлением, делать это категорически не рекомендуется. Почему? Во время мытья бактерии, такие как сальмонелла или кампилобактер, с брызгами воды могут распространиться на посуду, рабочие поверхности и даже на одежду. Это увеличивает риск перекрестного заражения. Чтобы избавиться от этих бактерий, важно готовить мясо при правильной температуре:

Говядина, свинина, баранина, рыба - 80°C.

Курица - 90°C.

Рыба

  • Точно так же, как с мясом, не стоит мыть рыбу под краном. Это только повысит вероятность переноса бактерий с одного продукта на другой. Для защиты от бактерий важно готовить рыбу при нужной температуре.

Яйца

  • Процесс обработки яиц на производстве включает нанесение защитного покрытия на скорлупу. Это помогает предотвратить проникновение бактерий внутрь. Если вы решите промыть яйца, можно повредить этот защитный слой, что увеличит вероятность попадания микробов в продукт. Поэтому яйца лучше не мыть до использования.

Как избежать распространённых ошибок

  • Не мойте мясо, рыбу и яйца перед готовкой.
  • Мойте фрукты и овощи с кожурой, особенно если планируете их нарезать.
  • Используйте щетку для очистки продуктов с плотной кожурой, например, для дыни или авокадо.
  • Промывайте продукты только под прохладной водой, избегая применения мыла или химических средств.

Таким образом, правильное мытье продуктов — это не только гигиена, но и важная мера предосторожности. Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете обезопасить себя и своих близких от пищевых заболеваний, обеспечив качественную и здоровую пищу на вашем столе.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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