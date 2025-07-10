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Колени не будут ныть по утрам: виной всему скрытый дефицит важной кислоты

Не спешите пить кальций: вот какая пищевая добавка реально спасает хрящи и связки
2:10
Здоровье

Когда начинают ныть колени, щёлкать пальцы или побаливать спина, большинство сразу думает: "Наверное, кальция мало". Но всё не так просто.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ноги

На самом деле за здоровье суставов отвечают совсем другие вещества, и их нехватка может быть главной причиной боли и хруста, даже если с кальцием всё в порядке.

Главный антивоспалительный союзник — "Омега-3"

"Омега-3" жирные кислоты — настоящие герои для ваших суставов. Они борются с хроническим воспалением, которое часто сопровождает артрит и артроз, разрушая хрящевую ткань и вызывая боль.

Если вы редко едите жирную морскую рыбу (реже 2-3 раз в неделю), то дефицит жирных кислот "Омега-3" почти гарантирован.

Где искать "Омегу-3":

  • лосось, скумбрия, сельдь, сардины;

  • льняное масло и семена;

  • грецкие орехи;

  • семена чиа.

Сера — молчаливый строитель хрящей

Следующий важный компонент — сера. Точнее, соединения на её основе — сульфаты. Именно они участвуют в синтезе глюкозамина, хондроитина и коллагена — главных составляющих хрящевой ткани, сухожилий и связок.

Без серы восстановление суставов замедляется, а ткани становятся уязвимыми.

Продукты, богатые серой:

  • яйца (особенно желток);

  • мясо (говядина, курица);

  • рыба;

  • бобовые (фасоль, чечевица);

  • лук, чеснок, брокколи, брюссельская капуста, спаржа.

Коллаген: не только крем, но и еда

Организм вырабатывает коллаген сам, но с возрастом или при нагрузках на суставы он нуждается в помощи — особенно если вы ведёте активный образ жизни или восстанавливаетесь после травм.

Где взять коллаген с едой:

  • крепкие костные бульоны (варить 6+ часов);

  • холодец;

  • рыба с кожей;

  • немного куриной кожи.

Коллагеновые добавки — тоже вариант, но начинать лучше с анализа питания. Возможно, достаточно просто пересмотреть рацион, и вы ощутите облегчение гораздо быстрее, чем ожидали.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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