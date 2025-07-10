Колени не будут ныть по утрам: виной всему скрытый дефицит важной кислоты

Когда начинают ныть колени, щёлкать пальцы или побаливать спина, большинство сразу думает: "Наверное, кальция мало". Но всё не так просто.
На самом деле за здоровье суставов отвечают совсем другие вещества, и их нехватка может быть главной причиной боли и хруста, даже если с кальцием всё в порядке.
"Омега-3" жирные кислоты — настоящие герои для ваших суставов. Они борются с хроническим воспалением, которое часто сопровождает артрит и артроз, разрушая хрящевую ткань и вызывая боль.
Если вы редко едите жирную морскую рыбу (реже 2-3 раз в неделю), то дефицит жирных кислот "Омега-3" почти гарантирован.
Где искать "Омегу-3":
лосось, скумбрия, сельдь, сардины;
льняное масло и семена;
грецкие орехи;
семена чиа.
Следующий важный компонент — сера. Точнее, соединения на её основе — сульфаты. Именно они участвуют в синтезе глюкозамина, хондроитина и коллагена — главных составляющих хрящевой ткани, сухожилий и связок.
Без серы восстановление суставов замедляется, а ткани становятся уязвимыми.
Продукты, богатые серой:
яйца (особенно желток);
мясо (говядина, курица);
рыба;
бобовые (фасоль, чечевица);
лук, чеснок, брокколи, брюссельская капуста, спаржа.
Организм вырабатывает коллаген сам, но с возрастом или при нагрузках на суставы он нуждается в помощи — особенно если вы ведёте активный образ жизни или восстанавливаетесь после травм.
Где взять коллаген с едой:
крепкие костные бульоны (варить 6+ часов);
холодец;
рыба с кожей;
немного куриной кожи.
Коллагеновые добавки — тоже вариант, но начинать лучше с анализа питания. Возможно, достаточно просто пересмотреть рацион, и вы ощутите облегчение гораздо быстрее, чем ожидали.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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