Лицо как после бессонной ночи? Причина — в одной популярной привычке

Вы спите свои положенные 7-8 часов, а утром всё равно видите в зеркале усталое лицо, отёки и морщины? Возможно, дело совсем не в количестве сна, а в том, как вы спите.
Привычка спать на животе или на боку лицом в подушку — настоящий враг вашей молодости. Во сне лицо под давлением головы оказывается прижатым к подушке, а складки ткани буквально "впечатываются" в кожу.
Сначала эти заломы исчезают через пару часов после пробуждения, но со временем превращаются в постоянные морщины. Особенно страдают:
область лба;
кожа вокруг глаз;
зона от уголков рта к подбородку.
Когда лицо долго соприкасается с подушкой, нарушается лимфоток. А лимфатическая система — это ваш главный союзник в борьбе за чистую, свежую кожу. Она выводит токсины, продукты распада и лишнюю жидкость.
Если лимфа не может "дышать", вы получите:
отёки по утрам;
мешки под глазами;
сероватый, усталый цвет лица.
Идеальная поза для сна с точки зрения внешности — на спине. В таком положении:
кожа не сдавливается;
нет трения;
лицо свободно "дышит";
лимфа циркулирует без препятствий.
Да, переучиться спать на спине сложно. Но это возможно!
Вот что можно попробовать:
Используйте специальную подушку с поддержкой головы и шеи — она не даст вам перекатиться.
Подкладывайте мягкие валики по бокам, чтобы ограничить движение.
Выбирайте наволочки из натуральных гладких тканей: шёлк, сатин. Они меньше трутся о кожу, чем хлопок.
Следите за высотой подушки — слишком высокая деформирует шею и усиливает давление на лицо.
Даже если не удаётся всю ночь спать на спине, хотя бы не утыкайтесь лицом в подушку, когда лежите на боку.
Даже если вы проведёте часть ночи на спине, это уже даст результат. Через пару недель вы заметите:
кожа выглядит свежее и более отдохнувшей;
отёчность стала меньше;
"подушечные" морщины появляются реже.
Это простая, но мощная стратегия сохранения молодости. Главное — начать!
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