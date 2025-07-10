Лицо как после бессонной ночи? Причина — в одной популярной привычке

Сон лицом в подушку вызывает морщины и отёчность

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы спите свои положенные 7-8 часов, а утром всё равно видите в зеркале усталое лицо, отёки и морщины? Возможно, дело совсем не в количестве сна, а в том, как вы спите.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина спит рядом с устройством белого шума

Морщины, которые приходят ночью

Привычка спать на животе или на боку лицом в подушку — настоящий враг вашей молодости. Во сне лицо под давлением головы оказывается прижатым к подушке, а складки ткани буквально "впечатываются" в кожу.

Сначала эти заломы исчезают через пару часов после пробуждения, но со временем превращаются в постоянные морщины. Особенно страдают:

область лба;

кожа вокруг глаз;

зона от уголков рта к подбородку.

Лимфа не прощает давления

Когда лицо долго соприкасается с подушкой, нарушается лимфоток. А лимфатическая система — это ваш главный союзник в борьбе за чистую, свежую кожу. Она выводит токсины, продукты распада и лишнюю жидкость.

Если лимфа не может "дышать", вы получите:

отёки по утрам;

мешки под глазами;

сероватый, усталый цвет лица.

Как спать, чтобы просыпаться красивой

Идеальная поза для сна с точки зрения внешности — на спине. В таком положении:

кожа не сдавливается;

нет трения;

лицо свободно "дышит";

лимфа циркулирует без препятствий.

Да, переучиться спать на спине сложно. Но это возможно!

Полезные лайфхаки, которые помогут

Вот что можно попробовать:

Используйте специальную подушку с поддержкой головы и шеи — она не даст вам перекатиться.

Подкладывайте мягкие валики по бокам, чтобы ограничить движение.

Выбирайте наволочки из натуральных гладких тканей: шёлк, сатин. Они меньше трутся о кожу, чем хлопок.

Следите за высотой подушки — слишком высокая деформирует шею и усиливает давление на лицо.

Даже если не удаётся всю ночь спать на спине, хотя бы не утыкайтесь лицом в подушку, когда лежите на боку.

Маленькое изменение — большой эффект

Даже если вы проведёте часть ночи на спине, это уже даст результат. Через пару недель вы заметите:

кожа выглядит свежее и более отдохнувшей;

отёчность стала меньше;

"подушечные" морщины появляются реже.

Это простая, но мощная стратегия сохранения молодости. Главное — начать!

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

