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Лицо как после бессонной ночи? Причина — в одной популярной привычке

Сон лицом в подушку вызывает морщины и отёчность
2:29
Здоровье

Вы спите свои положенные 7-8 часов, а утром всё равно видите в зеркале усталое лицо, отёки и морщины? Возможно, дело совсем не в количестве сна, а в том, как вы спите.

Женщина спит рядом с устройством белого шума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина спит рядом с устройством белого шума

Морщины, которые приходят ночью

Привычка спать на животе или на боку лицом в подушку — настоящий враг вашей молодости. Во сне лицо под давлением головы оказывается прижатым к подушке, а складки ткани буквально "впечатываются" в кожу.

Сначала эти заломы исчезают через пару часов после пробуждения, но со временем превращаются в постоянные морщины. Особенно страдают:

  • область лба;

  • кожа вокруг глаз;

  • зона от уголков рта к подбородку.

Лимфа не прощает давления

Когда лицо долго соприкасается с подушкой, нарушается лимфоток. А лимфатическая система — это ваш главный союзник в борьбе за чистую, свежую кожу. Она выводит токсины, продукты распада и лишнюю жидкость.

Если лимфа не может "дышать", вы получите:

  • отёки по утрам;

  • мешки под глазами;

  • сероватый, усталый цвет лица.

Как спать, чтобы просыпаться красивой

Идеальная поза для сна с точки зрения внешности — на спине. В таком положении:

  • кожа не сдавливается;

  • нет трения;

  • лицо свободно "дышит";

  • лимфа циркулирует без препятствий.

Да, переучиться спать на спине сложно. Но это возможно!

Полезные лайфхаки, которые помогут

Вот что можно попробовать:

  • Используйте специальную подушку с поддержкой головы и шеи — она не даст вам перекатиться.

  • Подкладывайте мягкие валики по бокам, чтобы ограничить движение.

  • Выбирайте наволочки из натуральных гладких тканей: шёлк, сатин. Они меньше трутся о кожу, чем хлопок.

  • Следите за высотой подушки — слишком высокая деформирует шею и усиливает давление на лицо.

  • Даже если не удаётся всю ночь спать на спине, хотя бы не утыкайтесь лицом в подушку, когда лежите на боку.

Маленькое изменение — большой эффект

Даже если вы проведёте часть ночи на спине, это уже даст результат. Через пару недель вы заметите:

  • кожа выглядит свежее и более отдохнувшей;

  • отёчность стала меньше;

  • "подушечные" морщины появляются реже.

Это простая, но мощная стратегия сохранения молодости. Главное — начать!

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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