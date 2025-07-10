Эта незаметная привычка за столом каждый день портит фигуру — и даже не даёт насытиться

Многие привыкли совмещать приём пищи с просмотром фильма, листанием ленты в телефоне или чтением книги. Кажется, ничего страшного — но эта повседневная привычка может обернуться серьёзными последствиями как для пищеварения, так и для общего состояния здоровья.
Внимание рассеивается. Как и в случае с телевизором или книгой, экран телефона отвлекает мозг от самого процесса еды. Из-за этого нарушается восприятие насыщения — человек ест больше, чем нужно, и делает это быстрее, не прожёвывая тщательно.
Проблема не только в переедании. Смартфон — один из самых загрязнённых предметов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Он регулярно контактирует с общественными поверхностями - в транспорте, в магазине, на улице.
На корпусе гаджета скапливаются бактерии, включая патогенные. Во время еды, касаясь телефона, человек переносит эти микробы прямо к пище и в рот.
Результат — повышенный риск инфекций, особенно если иммунитет ослаблен или нарушена микрофлора ЖКТ.
Отказ от гаджетов — простой и полезный шаг. Эксперты советуют есть осознанно, без отвлекающих факторов. Это:
улучшает переваривание пищи,
помогает контролировать порции,
снижает риск переедания и набора веса.
Важно прислушиваться к организму, а не к рекомендациям в ленте новостей. Наслаждайтесь вкусом, текстурой, ароматом еды — это часть здорового питания.
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