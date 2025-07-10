Эта незаметная привычка за столом каждый день портит фигуру — и даже не даёт насытиться

Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие привыкли совмещать приём пищи с просмотром фильма, листанием ленты в телефоне или чтением книги. Кажется, ничего страшного — но эта повседневная привычка может обернуться серьёзными последствиями как для пищеварения, так и для общего состояния здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Почему нельзя есть с телефоном в руках

Внимание рассеивается. Как и в случае с телевизором или книгой, экран телефона отвлекает мозг от самого процесса еды. Из-за этого нарушается восприятие насыщения — человек ест больше, чем нужно, и делает это быстрее, не прожёвывая тщательно.

Проблема не только в переедании. Смартфон — один из самых загрязнённых предметов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Он регулярно контактирует с общественными поверхностями - в транспорте, в магазине, на улице.

На корпусе гаджета скапливаются бактерии, включая патогенные. Во время еды, касаясь телефона, человек переносит эти микробы прямо к пище и в рот.

Результат — повышенный риск инфекций, особенно если иммунитет ослаблен или нарушена микрофлора ЖКТ.

Отказ от гаджетов — простой и полезный шаг. Эксперты советуют есть осознанно, без отвлекающих факторов. Это:

улучшает переваривание пищи ,

помогает контролировать порции ,

снижает риск переедания и набора веса.

Важно прислушиваться к организму, а не к рекомендациям в ленте новостей. Наслаждайтесь вкусом, текстурой, ароматом еды — это часть здорового питания.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

