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Селёдка против лосося: какая рыба действительно полезнее — и в чём главный секрет

Селёдка обогнала лосося по жирным кислотам — мнение специалистов
1:51
Здоровье

Красная рыба считается чуть ли не эталоном здорового питания, а вот селёдка — чем-то простым, бюджетным и "не таким полезным". Но стоит копнуть глубже — и окажется, что реальность совсем не такая очевидная. Более того, в некоторых аспектах селёдка даже выигрывает у лосося.

Запеченная рыба
Фото: Design by Freepick by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченная рыба

Омега-3: селёдка — уверенный лидер

Принято считать, что в красной рыбе больше Омега-3 жирных кислот. На самом деле — наоборот. На 100 граммов:

  • в сельди - около 2,4 г Омега-3,

  • в атлантическом лососе - примерно 2,1 г.

Это значит, что по ключевому "жирному" параметру селёдка не уступает, а превосходит более дорогую альтернативу.

Польза селёдки

Бюджетная — не значит бесполезная. Сельдь богата:

  • витамином D - для костей и иммунитета,

  • витамином B12 - для крови и нервной системы,

  • йодом - для здоровья щитовидной железы.

Плюс — умеренное употребление этой рыбы положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Особенно если не злоупотреблять солёными или консервированными версиями.

Польза красной рыбы

Да, Омега-3 в ней чуть меньше. Но:

  • присутствует астаксантин - мощный антиоксидант, который замедляет старение клеток;

  • много высококачественного белка, который нужен для мышечной массы и восстановления тканей;

  • содержит ДГК (докозагексаеновую кислоту) - важнейшую для мозга и зрения жирную кислоту.

Нельзя сказать однозначно, что лучше — всё зависит от цели, контекста и доступности. Но теперь точно можно утверждать: селёдка не хуже красной рыбы, и во многом даже выигрывает — особенно если смотреть на состав, а не на цену.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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