Селёдка против лосося: какая рыба действительно полезнее — и в чём главный секрет

Красная рыба считается чуть ли не эталоном здорового питания, а вот селёдка — чем-то простым, бюджетным и "не таким полезным". Но стоит копнуть глубже — и окажется, что реальность совсем не такая очевидная. Более того, в некоторых аспектах селёдка даже выигрывает у лосося.
Принято считать, что в красной рыбе больше Омега-3 жирных кислот. На самом деле — наоборот. На 100 граммов:
в сельди - около 2,4 г Омега-3,
в атлантическом лососе - примерно 2,1 г.
Это значит, что по ключевому "жирному" параметру селёдка не уступает, а превосходит более дорогую альтернативу.
Бюджетная — не значит бесполезная. Сельдь богата:
витамином D - для костей и иммунитета,
витамином B12 - для крови и нервной системы,
йодом - для здоровья щитовидной железы.
Плюс — умеренное употребление этой рыбы положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Особенно если не злоупотреблять солёными или консервированными версиями.
Да, Омега-3 в ней чуть меньше. Но:
присутствует астаксантин - мощный антиоксидант, который замедляет старение клеток;
много высококачественного белка, который нужен для мышечной массы и восстановления тканей;
содержит ДГК (докозагексаеновую кислоту) - важнейшую для мозга и зрения жирную кислоту.
Нельзя сказать однозначно, что лучше — всё зависит от цели, контекста и доступности. Но теперь точно можно утверждать: селёдка не хуже красной рыбы, и во многом даже выигрывает — особенно если смотреть на состав, а не на цену.
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
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