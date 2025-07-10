Как убрать отёки с лица за 5 минут — простые техники льда, массажа и умывания

Просыпаться с отёчным лицом — малоприятно. Даже если вы выспались, зеркало может выдать другую историю: мешки под глазами, припухлости, ощущение тяжести. Хорошая новость — в большинстве случаев с этим можно справиться дома. Косметолог Ольга Нелюбова поделилась, какие простые процедуры действительно работают.
Самый доступный способ — протирание кожи льдом. Но не обычной водой, а настоями:
минеральной водой,
зелёным чаем,
ромашкой или другими травами.
Холод сужает сосуды, улучшает микроциркуляцию и уменьшает застой жидкости.
Альтернатива — контрастное умывание. Для этого нужно попеременно прикладывать к лицу горячее и холодное полотенце. Это стимулирует лимфоток и помогает коже проснуться.
Второй эффективный способ — самомассаж. Его задача — активизировать отток лимфы и снять застой.
Как делать:
начинайте с лёгких движений от центра лица к ушам,
не растягивайте кожу, используйте подушечки пальцев,
массируйте по линиям лимфотока, особенно в зоне скул, щёк и подбородка.
Такой массаж не только убирает отёки, но и освежает цвет лица.
Неожиданно, но факт: причиной отёков может быть неудачное положение головы и шеи во время сна. Если шея пережата или сдавлены сосуды, жидкость начинает скапливаться в тканях лица.
Нелюбова советует:
использовать удобную подушку средней высоты,
избегать сна на животе,
утром делать массаж воротниковой зоны лёгкими, направленными вниз движениями.
Несколько минут такого массажа улучшают отток жидкости и помогают убрать отёки с лица и шеи.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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