Как убрать отёки с лица за 5 минут — простые техники льда, массажа и умывания

Лёд, чай и самомассаж помогают снять отёки — советы косметолога

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаться с отёчным лицом — малоприятно. Даже если вы выспались, зеркало может выдать другую историю: мешки под глазами, припухлости, ощущение тяжести. Хорошая новость — в большинстве случаев с этим можно справиться дома. Косметолог Ольга Нелюбова поделилась, какие простые процедуры действительно работают.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Кубики льда и контрастное умывание

Самый доступный способ — протирание кожи льдом. Но не обычной водой, а настоями:

минеральной водой ,

зелёным чаем ,

ромашкой или другими травами.

Холод сужает сосуды, улучшает микроциркуляцию и уменьшает застой жидкости.

Альтернатива — контрастное умывание. Для этого нужно попеременно прикладывать к лицу горячее и холодное полотенце. Это стимулирует лимфоток и помогает коже проснуться.

Лимфодренажный массаж лица

Второй эффективный способ — самомассаж. Его задача — активизировать отток лимфы и снять застой.

Как делать:

начинайте с лёгких движений от центра лица к ушам ,

не растягивайте кожу, используйте подушечки пальцев,

массируйте по линиям лимфотока, особенно в зоне скул, щёк и подбородка.

Такой массаж не только убирает отёки, но и освежает цвет лица.

Правильное положение во сне

Неожиданно, но факт: причиной отёков может быть неудачное положение головы и шеи во время сна. Если шея пережата или сдавлены сосуды, жидкость начинает скапливаться в тканях лица.

Нелюбова советует:

использовать удобную подушку средней высоты,

избегать сна на животе,

утром делать массаж воротниковой зоны лёгкими, направленными вниз движениями.

Несколько минут такого массажа улучшают отток жидкости и помогают убрать отёки с лица и шеи.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

