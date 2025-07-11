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Секрет здорового сна: новая процедура устраняет апноэ за 60 минут

Barbed-фарингопластика: как избавиться от храпа за 60 минут
2:02
Здоровье

Врачи Европейского медицинского центра (ЕМС) первыми в России начали применять новую методику лечения храпа и апноэ сна — barbed-фарингопластику. Эта малоинвазивная процедура позволяет эффективно устранить проблемы с дыханием во время сна.

Мужчина, храпящий во сне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина, храпящий во сне

Апноэ сна, при котором человек испытывает остановки дыхания, может значительно ухудшить качество жизни и представлять серьезную угрозу для здоровья. Исследования показывают, что у людей, страдающих апноэ более 20% времени сна, риск гипертонии увеличивается почти вдвое. Это, в свою очередь, повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и ишемическая болезнь сердца.

Храп также негативно влияет на качество сна, вызывая прерывистый отдых и нарушая фазы глубокого сна. Это может привести к развитию гипертонии, инфаркта, сердечной недостаточности и других серьезных заболеваний. Люди с тяжелой формой апноэ в три раза чаще умирают от любых причин по сравнению с теми, кто не страдает этим состоянием, сообщает Газета.Ru.

Традиционные методы лечения апноэ, такие как хирургическое вмешательство, часто связаны с болевым синдромом и длительным периодом восстановления. Однако новая методика, предложенная врачами ЕМС, позволяет значительно снизить травматичность процедуры.

Суть barbed-фарингопластики заключается в использовании специальных нитей, которые самостоятельно фиксируются в тканях без завязывания узлов. Это позволяет ускорить процедуру и минимизировать повреждения. Во время операции ткани мягко перераспределяются и стабилизируются, что способствует естественному восстановлению проходимости дыхательных путей.

Процедура не требует наружных разрезов и занимает всего 40–60 минут, что делает ее удобной и эффективной для пациентов.

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, дословно — «безветрие») — остановка дыхательных движений.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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