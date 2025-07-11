Секрет здорового сна: новая процедура устраняет апноэ за 60 минут

Врачи Европейского медицинского центра (ЕМС) первыми в России начали применять новую методику лечения храпа и апноэ сна — barbed-фарингопластику. Эта малоинвазивная процедура позволяет эффективно устранить проблемы с дыханием во время сна.
Апноэ сна, при котором человек испытывает остановки дыхания, может значительно ухудшить качество жизни и представлять серьезную угрозу для здоровья. Исследования показывают, что у людей, страдающих апноэ более 20% времени сна, риск гипертонии увеличивается почти вдвое. Это, в свою очередь, повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и ишемическая болезнь сердца.
Храп также негативно влияет на качество сна, вызывая прерывистый отдых и нарушая фазы глубокого сна. Это может привести к развитию гипертонии, инфаркта, сердечной недостаточности и других серьезных заболеваний. Люди с тяжелой формой апноэ в три раза чаще умирают от любых причин по сравнению с теми, кто не страдает этим состоянием, сообщает Газета.Ru.
Традиционные методы лечения апноэ, такие как хирургическое вмешательство, часто связаны с болевым синдромом и длительным периодом восстановления. Однако новая методика, предложенная врачами ЕМС, позволяет значительно снизить травматичность процедуры.
Суть barbed-фарингопластики заключается в использовании специальных нитей, которые самостоятельно фиксируются в тканях без завязывания узлов. Это позволяет ускорить процедуру и минимизировать повреждения. Во время операции ткани мягко перераспределяются и стабилизируются, что способствует естественному восстановлению проходимости дыхательных путей.
Процедура не требует наружных разрезов и занимает всего 40–60 минут, что делает ее удобной и эффективной для пациентов.
Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, дословно — «безветрие») — остановка дыхательных движений.
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