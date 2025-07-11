Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Глазкова удивилась идее Милонова маркировать беременных женщин
Эффективные средства для защиты кожи от солнца и морской воды — кремы, душ и увлажнение
Строительные нарушения на границе: Генпрокуратура подает иск на 920 миллионов
Пошаговая схема восстановления петуний после увядания и перегрева
Домашние средства против налёта и ржавчины в ванной: что могут уксус и сода
Биткоин или золото: почему внимание центральных банков смещается
Гигантская мурена признана крупнейшим видом мурен в Индо-Тихоокеанском регионе
Китай ограничит экспорт автомобилей без пробега под видом подержанных — Минторг КНР
Цены на отдых в Турции выросли на 40% — данные немецких туроператоров

Тайна пластиковых бутылок: что скрывает вода, нагретая на солнце?

Пластик и жара: почему вода из бутылок может стать токсичной?
1:52
Здоровье

В жаркую погоду многие люди увеличивают потребление воды. Однако вопрос безопасности питьевой воды из пластиковых бутылок, которые находились на солнце, остается актуальным.

Бутылка воды
Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутылка воды

Врач-педиатр Айгюль Исрафилова из "СМ-Клиники" разъяснила, что при высоких температурах пластик может выделять токсичные вещества, такие как бисфенол А (BPA) и фталаты.

"Они могут мигрировать в воду и при попадании в организм оказывать негативное влияние на эндокринную систему, репродуктивную функцию и общее состояние здоровья", — рассказала врач.

Концентрация выделяемых веществ зависит от типа пластика, температуры и времени воздействия. Длительное употребление воды из нагретых пластиковых бутылок может повысить риск негативного воздействия этих токсинов.

Исрафилова отметила, что бутылки из полиэтилентерефталата (PET, маркировка "1") относительно безопасны для одноразового использования, но не предназначены для многократного использования и нагревания. Температура и время воздействия также играют важную роль: чем выше температура и дольше время, тем больше веществ выделяется в воду. Кислотная среда, например, в газированных напитках, может ускорить миграцию токсинов из пластика, предупреждает Газета.Ru.

Для минимизации рисков врач рекомендует избегать хранения воды в пластиковых бутылках на солнце, использовать бутылки из безопасных материалов, таких как стекло, нержавеющая сталь или тритан, не использовать одноразовые пластиковые бутылки повторно и не нагревать пластиковые бутылки в микроволновой печи или под прямыми солнечными лучами. Если бутылка была оставлена на солнце, лучше вылить воду и налить свежую.

Уточнения

Пластиковая бутылка — пластиковый контейнер/тара (бутылка) для содержания, защиты и транспортировки жидкостей. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
На вид — деликатес, по факту — отрава: 5 рыб, которые могут отправить в реанимацию
На вид — деликатес, по факту — отрава: 5 рыб, которые могут отправить в реанимацию
Последние материалы
Чем удивит новый подход России к переговорам по Украине: мнения экспертов
Депутат Глазкова удивилась идее Милонова маркировать беременных женщин
Эффективные средства для защиты кожи от солнца и морской воды — кремы, душ и увлажнение
Строительные нарушения на границе: Генпрокуратура подает иск на 920 миллионов
Пластик и жара: почему вода из бутылок может стать токсичной?
Пошаговая схема восстановления петуний после увядания и перегрева
Домашние средства против налёта и ржавчины в ванной: что могут уксус и сода
Биткоин или золото: почему внимание центральных банков смещается
Гигантская мурена признана крупнейшим видом мурен в Индо-Тихоокеанском регионе
Китай ограничит экспорт автомобилей без пробега под видом подержанных — Минторг КНР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.