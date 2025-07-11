Тайна пластиковых бутылок: что скрывает вода, нагретая на солнце?

Пластик и жара: почему вода из бутылок может стать токсичной?

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду многие люди увеличивают потребление воды. Однако вопрос безопасности питьевой воды из пластиковых бутылок, которые находились на солнце, остается актуальным.

Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутылка воды

Врач-педиатр Айгюль Исрафилова из "СМ-Клиники" разъяснила, что при высоких температурах пластик может выделять токсичные вещества, такие как бисфенол А (BPA) и фталаты.

"Они могут мигрировать в воду и при попадании в организм оказывать негативное влияние на эндокринную систему, репродуктивную функцию и общее состояние здоровья", — рассказала врач.

Концентрация выделяемых веществ зависит от типа пластика, температуры и времени воздействия. Длительное употребление воды из нагретых пластиковых бутылок может повысить риск негативного воздействия этих токсинов.

Исрафилова отметила, что бутылки из полиэтилентерефталата (PET, маркировка "1") относительно безопасны для одноразового использования, но не предназначены для многократного использования и нагревания. Температура и время воздействия также играют важную роль: чем выше температура и дольше время, тем больше веществ выделяется в воду. Кислотная среда, например, в газированных напитках, может ускорить миграцию токсинов из пластика, предупреждает Газета.Ru.

Для минимизации рисков врач рекомендует избегать хранения воды в пластиковых бутылках на солнце, использовать бутылки из безопасных материалов, таких как стекло, нержавеющая сталь или тритан, не использовать одноразовые пластиковые бутылки повторно и не нагревать пластиковые бутылки в микроволновой печи или под прямыми солнечными лучами. Если бутылка была оставлена на солнце, лучше вылить воду и налить свежую.

Уточнения

Пластиковая бутылка — пластиковый контейнер/тара (бутылка) для содержания, защиты и транспортировки жидкостей.

