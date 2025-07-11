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Аллерголог раскрыл главные причины аллергии у россиян: что стоит на первом месте

Топ-5 аллергенов в России: что вызывает аллергию чаще всего — каких продуктов стоит опасаться
2:34
Здоровье

Аллерголог-иммунолог и педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий рассказал о наиболее частых аллергенах среди россиян.

Скумбрия на гриле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Скумбрия на гриле
  1. На первом месте среди аллергенов находится коровье молоко, которое вызывает аллергические реакции у 2–5% детей до трех лет. У взрослых истинная аллергия на молоко встречается реже, но часто маскируется под непереносимость лактозы. Симптомы могут включать кожные проявления (атопический дерматит, крапивница, отек), проблемы с желудочно-кишечным трактом (колики, рвота, диарея) и респираторные симптомы (ринит, бронхообструкция).
  2. На втором месте по частоте аллергических реакций находятся куриные яйца. Основные аллергены содержатся в белке, а аллергия на желток встречается реже. По оценкам, около 1–2% детей страдают от аллергии на яйца, а у взрослых частота снижается, но риск тяжелых анафилактических реакций остается высоким. Симптомы включают кожные проявления, респираторные проблемы и желудочно-кишечные расстройства, сообщает Газета.Ru.
  3. Рыба и морепродукты занимают третье место среди аллергенов. Перекрестная аллергия между различными видами рыб и морепродуктов встречается часто. В прибрежных регионах России до 2% взрослого населения страдает от аллергии на рыбу и морепродукты, что может проявляться в виде крапивницы, отека Квинке, приступов астмы и желудочно-кишечных расстройств.
  4. Пшеница стоит на четвертом месте среди аллергенов. Аллергию вызывают белки пшеницы, такие как альбумины, глобулины, глиадины и глютенины. Аллергия на пшеницу встречается у 0,3–1% населения, чаще у детей. Проявления могут включать кожные реакции, респираторные проблемы и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
  5. На пятом месте находятся орехи, арахис и семена кунжута и подсолнечника. Эти продукты содержат множество сильных аллергенов, и аллергия на них встречается у 0,5–2% детей и взрослых. Симптомы могут быть тяжелыми и включать крапивницу, отек лица и гортани, бронхоспазм и желудочно-кишечные расстройства.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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