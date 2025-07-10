Праздничный коктейль может стать угрозой для сердца — врач объясняет, почему

Праздники и выходные — это не только повод отдохнуть, но и время, когда наш рацион часто выходит из-под контроля. На столе — разнообразные блюда, напитки, а иногда и не самые безопасные сочетания. Одно из самых опасных — алкоголь плюс энергетик. И это не просто про тяжёлое утро — последствия могут быть гораздо серьёзнее.
Алкоголь и энергетики по отдельности нагружают сердечно-сосудистую систему. Но в тандеме эта нагрузка многократно возрастает. Энергетики содержат кофеин, таурин, глюкуронолактон - все они стимулируют ЦНС и ускоряют сердцебиение. Когда в игру вступает алкоголь, который расслабляет и обезвоживает, организм получает двойной удар.
Врач предупреждает: такой коктейль может привести к инфаркту, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — даже если они о них не знают.
Любые газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя в кровь. С энергетиками это происходит ещё быстрее, из-за чего человек теряет контроль над количеством выпитого, и отравление наступает стремительно.
При этом чувство бодрости, которое дают энергетики, обманчиво: мозг думает, что вы трезвы, а тело — уже в стрессовом состоянии.
Крепкий алкоголь + пиво - классическая ошибка. Это нагружает печень, усиливает опьянение и почти гарантирует тяжёлое похмелье.
Крепкий алкоголь + вино - добавляет риск резкого ухудшения самочувствия, головной боли, скачков давления.
Алкоголь + молочные продукты - плохое сочетание для ЖКТ. Это почти всегда приводит к расстройству желудка, тяжести и тошноте.
Даже если вы здоровы и чувствуете себя отлично, такие сочетания — лишний стресс для внутренних органов, который может аукнуться неожиданно.
Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.
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