Эти любимые продукты влияют на коллаген и витамины — и кожа стареет быстрее

Продукты из белой муки и алкоголь ускоряют старение — мнение эксперта

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молодость — это не только про кремы и косметологов. Куда важнее то, что мы кладём на тарелку. Ведь именно питание ежедневно влияет на кожу, обмен веществ и общее состояние организма. Некоторые привычные продукты, несмотря на приятный вкус, незаметно подтачивают здоровье изнутри и ускоряют старение.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бургер

Сахар и сладкая газировка

Избыток сахара — враг №1 для кожи. Он запускает процессы, разрушающие коллаген и эластин - белки, отвечающие за упругость и молодость кожи.

Сладкая газировка усугубляет ситуацию: сочетание сахара, консервантов и кислот создаёт мощный воспалительный фон в организме, что влияет на клетки и замедляет их восстановление.

Трансжиры

Фастфуд, маргарин, магазинная выпечка — всё это источники трансжиров, которые нарушают кровообращение, лишая кожу кислорода и питательных веществ. Внешне это может проявляться как тусклый цвет лица, сухость, преждевременные морщины.

Алкоголь

Алкоголь приводит к обезвоживанию, которое отражается на коже уже на следующее утро. Но это не всё. Он снижает уровень витаминов A, B и C, которые играют важную роль в регенерации клеток и защите тканей от повреждений.

Регулярное употребление алкоголя делает кожу менее эластичной, способствует воспалениям и замедляет обновление клеток.

Продукты из белой муки

Хлеб, макароны и другая выпечка из рафинированной муки повышают уровень сахара в крови. Это вызывает воспалительные процессы, а они, в свою очередь, ускоряют старение клеток кожи и внутренних органов.

Кроме того, такие продукты практически лишены клетчатки, что негативно влияет на пищеварение и замедляет выведение токсинов.

Соль, копчёности и колбасы

Избыточное потребление солёной и переработанной пищи задерживает воду в организме, создаёт отёчность и влияет на микроциркуляцию. Кожа хуже снабжается кислородом, а отеки придают лицу усталый вид.

Нутрициолог Дарья Хайкина рекомендует минимизировать употребление таких продуктов, особенно в повседневном рационе.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

