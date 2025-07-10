Эти любимые продукты влияют на коллаген и витамины — и кожа стареет быстрее

Молодость — это не только про кремы и косметологов. Куда важнее то, что мы кладём на тарелку. Ведь именно питание ежедневно влияет на кожу, обмен веществ и общее состояние организма. Некоторые привычные продукты, несмотря на приятный вкус, незаметно подтачивают здоровье изнутри и ускоряют старение.
Избыток сахара — враг №1 для кожи. Он запускает процессы, разрушающие коллаген и эластин - белки, отвечающие за упругость и молодость кожи.
Сладкая газировка усугубляет ситуацию: сочетание сахара, консервантов и кислот создаёт мощный воспалительный фон в организме, что влияет на клетки и замедляет их восстановление.
Фастфуд, маргарин, магазинная выпечка — всё это источники трансжиров, которые нарушают кровообращение, лишая кожу кислорода и питательных веществ. Внешне это может проявляться как тусклый цвет лица, сухость, преждевременные морщины.
Алкоголь приводит к обезвоживанию, которое отражается на коже уже на следующее утро. Но это не всё. Он снижает уровень витаминов A, B и C, которые играют важную роль в регенерации клеток и защите тканей от повреждений.
Регулярное употребление алкоголя делает кожу менее эластичной, способствует воспалениям и замедляет обновление клеток.
Хлеб, макароны и другая выпечка из рафинированной муки повышают уровень сахара в крови. Это вызывает воспалительные процессы, а они, в свою очередь, ускоряют старение клеток кожи и внутренних органов.
Кроме того, такие продукты практически лишены клетчатки, что негативно влияет на пищеварение и замедляет выведение токсинов.
Избыточное потребление солёной и переработанной пищи задерживает воду в организме, создаёт отёчность и влияет на микроциркуляцию. Кожа хуже снабжается кислородом, а отеки придают лицу усталый вид.
Нутрициолог Дарья Хайкина рекомендует минимизировать употребление таких продуктов, особенно в повседневном рационе.
Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
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