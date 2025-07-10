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Рассол, водка и шашлык не спасут: врач называет настоящие способы борьбы с похмельем

Медики рекомендуют избегать повторной интоксикации при похмелье
Здоровье

После весёлого застолья многие ищут "волшебное средство" от похмелья: кто-то тянется за рассолом, кто-то глотает активированный уголь, а кто-то — за рюмкой "для облегчения". Но работают ли эти методы на самом деле?

Три алкогольных коктейля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Три алкогольных коктейля

Активированный уголь — бесполезен утром

Один из самых живучих мифов — приём активированного угля наутро после выпивки. Врач Вера Сережина предупреждает: это неэффективно, потому что алкоголь уже всосался в кровь, и сорбент на этом этапе уже не действует.

Более того, приём угля натощак может вызвать раздражение желудка и спровоцировать дополнительные проблемы с ЖКТ.

Алкоголь и жирная еда — только хуже

Другая популярная ошибка — "лечить" похмелье новой дозой алкоголя. Такой подход приводит к повторной интоксикации - эффект будет кратковременным, а последствия только усугубятся.

Жирная еда также не спасёт. Она нагружает печень и поджелудочную железу, которые и так работают на пределе после переработки алкоголя.

Рассол — не панацея

Рассол действительно содержит электролиты, и в умеренных количествах он может быть полезен. Но если выпить его слишком много, переизбыток соли создаёт нагрузку на почки, что только усилит обезвоживание и ухудшит общее состояние.

Что действительно помогает

По словам Сережиной, реальную помощь при похмелье дают:

  • вода - чистая, в небольших порциях и регулярно;

  • травяной чай - мята, ромашка, имбирь;

  • разбавленный лимонный сок - помогает печени и желудку;

  • несладкие морсы - источник витаминов без сахара.

Главное — не пытаться "глушить" симптомы, а помочь организму восстановиться и вывести токсины.

Лучше предотвратить, чем лечить

Самый надёжный способ избежать тяжёлого похмелья — контролировать количество алкоголя, не пить на голодный желудок, чередовать с водой и не смешивать напитки. А уголь и рассол оставить для других случаев.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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