Этот фрукт укрепляет сердце, сосуды и помогает при нехватке женских гормонов

Врач назвала гранат полезным для сердца, сосудов и женского здоровья

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гранат давно признан одним из самых насыщенных по составу фруктов. Но в отличие от многих "модных" суперфудов, его польза не ограничивается громкими заявлениями. Это действительно работающий продукт — особенно для тех, кто заботится о здоровье сердца и сосудов.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты и сок

Поддержка для сердца и сосудов

Гранат богат эллаговой кислотой - веществом, которое помогает нормализовать артериальное давление, укрепляет стенки сосудов и обладает кардиозащитным действием. Благодаря этому фрукт особенно полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Регулярное включение граната в рацион может помочь снизить риск инфаркта, инсульта и других заболеваний кровеносной системы.

Противовирусный и антибактериальный эффект

Состав граната даёт ему ещё одно важное свойство — естественное подавление активности бактерий, вирусов и грибков. Это делает его полезным в период простуд, при снижении иммунитета или как поддержка в восстановлении после болезней.

Источник витамина K и других полезных веществ

Гранат содержит витамин K, который необходим для:

профилактики кровотечений ,

укрепления костей ,

поддержки свёртываемости крови.

Также в плоде присутствуют антиканцерогенные соединения, которые потенциально снижают риск развития опухолевых процессов в организме.

Польза для женщин

Гранат может оказаться особенно ценным для женщин, особенно в периоды, когда уровень эстрогенов снижается — например, в климактерическом периоде. Он поддерживает гормональный баланс и общее самочувствие.

Кроме того, гранатовые косточки - вовсе не бесполезный балласт. В них содержатся:

ненасыщенные жирные кислоты ,

растительная клетчатка.

Их употребление способствует здоровью кишечника и мягкой поддержке гормонального фона.

Уточнения

Задержка месячных - нарушение менструальной функции, проявляющееся отсутствием циклического кровотечения свыше 35 дней.

