Не спешите покупать электрическую щётку: есть нюанс, о котором умалчивают инструкции

Выбор между обычной и электрической зубной щеткой не всегда очевиден. У каждой есть свои плюсы, и дело вовсе не в моде или цене. Главное — техника чистки. Именно от неё зависит, насколько качественно будут очищены зубы. Тем не менее в некоторых случаях предпочтение стоит отдать определённому типу щётки.
Если у вас повышенная чувствительность зубов, особенно эмали, лучше использовать классическую щётку с мягкой щетиной. Она обеспечит деликатный уход без риска микроповреждений.
Классическая щётка также показана:
при воспалении и кровоточивости дёсен;
в случае установки брекетов или других ортодонтических конструкций;
после операций в полости рта — удаления зуба, имплантации, наложения швов.
Такие ситуации требуют особенно бережного отношения к полости рта, а обычная щётка позволяет регулировать силу нажима и зону очистки вручную.
Электрощётки особенно хороши, если при ручной чистке остаётся налёт. Благодаря вращающимся и пульсирующим движениям они очищают труднодоступные зоны и лучше справляются с остатками пищи и бактерий.
Также электрическая щётка рекомендована:
детям, которым сложно контролировать технику чистки;
пожилым людям — для облегчения ухода за зубами;
людям с ограниченными возможностями;
пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, например, при артрите.
Электрощётка в этих случаях компенсирует недостаточную моторику и обеспечивает стабильный результат без лишних усилий.
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