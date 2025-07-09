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Не спешите покупать электрическую щётку: есть нюанс, о котором умалчивают инструкции

Повышенная чувствительность и кровоточивость дёсен требуют обычной щётки — врачи
1:46
Здоровье

Выбор между обычной и электрической зубной щеткой не всегда очевиден. У каждой есть свои плюсы, и дело вовсе не в моде или цене. Главное — техника чистки. Именно от неё зависит, насколько качественно будут очищены зубы. Тем не менее в некоторых случаях предпочтение стоит отдать определённому типу щётки.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Когда лучше использовать обычную щетку

Если у вас повышенная чувствительность зубов, особенно эмали, лучше использовать классическую щётку с мягкой щетиной. Она обеспечит деликатный уход без риска микроповреждений.

Классическая щётка также показана:

  • при воспалении и кровоточивости дёсен;

  • в случае установки брекетов или других ортодонтических конструкций;

  • после операций в полости рта — удаления зуба, имплантации, наложения швов.

Такие ситуации требуют особенно бережного отношения к полости рта, а обычная щётка позволяет регулировать силу нажима и зону очистки вручную.

Когда стоит выбрать электрическую щётку

Электрощётки особенно хороши, если при ручной чистке остаётся налёт. Благодаря вращающимся и пульсирующим движениям они очищают труднодоступные зоны и лучше справляются с остатками пищи и бактерий.

Также электрическая щётка рекомендована:

  • детям, которым сложно контролировать технику чистки;

  • пожилым людям — для облегчения ухода за зубами;

  • людям с ограниченными возможностями;

  • пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, например, при артрите.

Электрощётка в этих случаях компенсирует недостаточную моторику и обеспечивает стабильный результат без лишних усилий.

Уточнения

Бре́кеты - сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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