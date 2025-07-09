Это простое средство улучшает сон и снижает риск диабета — без побочных эффектов

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Учёные подтвердили пользу ромашки при бессоннице и тревожности
2:06
Здоровье

Ромашковый чай давно считается универсальным средством от нервов, бессонницы и даже боли в животе. Его заваривают на ночь, пьют в холодную погоду или просто для успокоения. Но может ли такая простая привычка действительно принести пользу — если пить этот чай каждый день?

Ромашковый чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ромашковый чай

Чем полезен ромашковый чай

Регулярное употребление ромашкового настоя помогает снизить риск:

  • сердечно-сосудистых заболеваний,

  • проблем с почками,

  • повышенного давления,

  • ожирения и диабета.

Механизм довольно простой: многие из этих хронических состояний связаны с нарушением сна, а ромашка, как известно, естественным образом успокаивает нервную систему и способствует качественному засыпанию.

Безопасная альтернатива снотворным

Ромашка содержит апигенин - растительное соединение, которое взаимодействует с рецепторами мозга и помогает расслабиться. В отличие от снотворных препаратов, ромашковый чай не вызывает зависимости и может применяться ежедневно без риска для здоровья.

Это подтверждает и научное издание International Journal of Molecular Sciences, где подчёркивается: чай из ромашки не просто снимает напряжение, но и помогает справиться с симптомами тревожности и депрессии.

Можно ли пить ромашковый чай каждый день

Да, но как и с любыми средствами — важна умеренность. Один-два стакана в день, особенно перед сном, — оптимальный объём. Главное — слушать организм и не перебарщивать. Хотя ромашка и считается безопасной, у некоторых людей она может вызвать индивидуальную реакцию.

Идеальна для вечернего ритуала

Если вам сложно уснуть, тревожные мысли мешают расслабиться, или вы просто хотите снизить уровень стресса в конце дня — тёплая чашка ромашкового чая может стать приятной и полезной вечерней привычкой. Главное — пить его без сахара и ароматизаторов, отдавая предпочтение чистым травяным сборам.

Уточнения

Са́харный диабе́т - группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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