Это простое средство улучшает сон и снижает риск диабета — без побочных эффектов

Учёные подтвердили пользу ромашки при бессоннице и тревожности

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ромашковый чай давно считается универсальным средством от нервов, бессонницы и даже боли в животе. Его заваривают на ночь, пьют в холодную погоду или просто для успокоения. Но может ли такая простая привычка действительно принести пользу — если пить этот чай каждый день?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ромашковый чай

Чем полезен ромашковый чай

Регулярное употребление ромашкового настоя помогает снизить риск:

сердечно-сосудистых заболеваний,

проблем с почками,

повышенного давления,

ожирения и диабета.

Механизм довольно простой: многие из этих хронических состояний связаны с нарушением сна, а ромашка, как известно, естественным образом успокаивает нервную систему и способствует качественному засыпанию.

Безопасная альтернатива снотворным

Ромашка содержит апигенин - растительное соединение, которое взаимодействует с рецепторами мозга и помогает расслабиться. В отличие от снотворных препаратов, ромашковый чай не вызывает зависимости и может применяться ежедневно без риска для здоровья.

Это подтверждает и научное издание International Journal of Molecular Sciences, где подчёркивается: чай из ромашки не просто снимает напряжение, но и помогает справиться с симптомами тревожности и депрессии.

Можно ли пить ромашковый чай каждый день

Да, но как и с любыми средствами — важна умеренность. Один-два стакана в день, особенно перед сном, — оптимальный объём. Главное — слушать организм и не перебарщивать. Хотя ромашка и считается безопасной, у некоторых людей она может вызвать индивидуальную реакцию.

Идеальна для вечернего ритуала

Если вам сложно уснуть, тревожные мысли мешают расслабиться, или вы просто хотите снизить уровень стресса в конце дня — тёплая чашка ромашкового чая может стать приятной и полезной вечерней привычкой. Главное — пить его без сахара и ароматизаторов, отдавая предпочтение чистым травяным сборам.

Уточнения

Са́харный диабе́т - группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

