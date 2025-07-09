Эти процедуры спасают от растяжек — особенно если не тянуть до последних стадий

Растяжки (или стрии) могут появиться у любого — после резкого похудения, беременности, гормональных изменений или из-за наследственности. Они выглядят как полосы на коже и чаще всего возникают на животе, бёдрах или груди. Но почему они появляются и можно ли от них избавиться?
Растяжки — это не просто "растянутая кожа". На деле это разрывы в соединительной ткани, которые со временем превращаются в рубцы. И чем раньше начать с ними бороться, тем выше шанс добиться заметного результата.
Полностью удалить стрии можно только с помощью пластической хирургии, например, абдоминопластики. Это радикальный, но эффективный метод. Однако не все готовы ложиться под нож. В этом случае стоит обратиться к аппаратной и инъекционной косметологии, которая способна значительно улучшить внешний вид кожи.
Кожа в области растяжек обрабатывается аппаратом, который отшелушивает повреждённый верхний слой. Запускается процесс регенерации, и со временем стрии становятся менее заметными.
Работает по схожему принципу, но воздействие осуществляется с помощью кислотных составов. Они стимулируют обновление клеток и улучшают рельеф кожи.
Среди самых эффективных процедур — мезотерапия и биоревитализация. В кожу вводятся препараты, стимулирующие выработку коллагена и эластина. Это помогает восстановить структуру тканей и частично "разгладить" растяжки изнутри.
Под кожу вводится озон, который усиливает местное кровообращение и стимулирует восстановительные процессы. Кожа становится более плотной, эластичной и однородной по цвету.
Лечить стрии — дорого и долго. Намного легче предотвратить их появление. Вот что помогает:
умеренная физическая активность - укрепляет кожу и улучшает тонус мышц,
достаточное потребление воды - для увлажнения тканей изнутри,
контрастный душ - стимулирует кровообращение,
приём витаминов A, C, E и цинка - поддерживает выработку коллагена,
сбалансированное питание - основа здоровья кожи.
Если действовать вовремя и системно, кожа будет благодарна — и шансов на появление новых стрий станет гораздо меньше.
Стрии (от лат. striae - полоски), в обиходной речи также растяжки - дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
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