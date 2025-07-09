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Эти процедуры спасают от растяжек — особенно если не тянуть до последних стадий

Косметологи назвали процедуры для уменьшения растяжек на животе
2:33
Здоровье

Растяжки (или стрии) могут появиться у любого — после резкого похудения, беременности, гормональных изменений или из-за наследственности. Они выглядят как полосы на коже и чаще всего возникают на животе, бёдрах или груди. Но почему они появляются и можно ли от них избавиться?

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Почему возникают стрии

Растяжки — это не просто "растянутая кожа". На деле это разрывы в соединительной ткани, которые со временем превращаются в рубцы. И чем раньше начать с ними бороться, тем выше шанс добиться заметного результата.

Как убрать растяжки на животе

Полностью удалить стрии можно только с помощью пластической хирургии, например, абдоминопластики. Это радикальный, но эффективный метод. Однако не все готовы ложиться под нож. В этом случае стоит обратиться к аппаратной и инъекционной косметологии, которая способна значительно улучшить внешний вид кожи.

Механический пилинг

Кожа в области растяжек обрабатывается аппаратом, который отшелушивает повреждённый верхний слой. Запускается процесс регенерации, и со временем стрии становятся менее заметными.

Химический пилинг

Работает по схожему принципу, но воздействие осуществляется с помощью кислотных составов. Они стимулируют обновление клеток и улучшают рельеф кожи.

Инъекции

Среди самых эффективных процедур — мезотерапия и биоревитализация. В кожу вводятся препараты, стимулирующие выработку коллагена и эластина. Это помогает восстановить структуру тканей и частично "разгладить" растяжки изнутри.

Озонотерапия

Под кожу вводится озон, который усиливает местное кровообращение и стимулирует восстановительные процессы. Кожа становится более плотной, эластичной и однородной по цвету.

Профилактика — лучшая стратегия

Лечить стрии — дорого и долго. Намного легче предотвратить их появление. Вот что помогает:

  • умеренная физическая активность - укрепляет кожу и улучшает тонус мышц,

  • достаточное потребление воды - для увлажнения тканей изнутри,

  • контрастный душ - стимулирует кровообращение,

  • приём витаминов A, C, E и цинка - поддерживает выработку коллагена,

  • сбалансированное питание - основа здоровья кожи.

Если действовать вовремя и системно, кожа будет благодарна — и шансов на появление новых стрий станет гораздо меньше.

Уточнения

Стрии (от лат. striae - полоски), в обиходной речи также растяжки - дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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