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Микроволновка не виновата: вот как обычный рис может отравить всю семью

Повторный разогрев риса вызывает пищевое отравление — исследование
1:47
Здоровье

Микроволновка — незаменимая помощница, особенно когда нет времени стоять у плиты. Быстро разогреть ужин, подогреть суп или согреть чай — казалось бы, что может быть проще? Но с некоторыми продуктами эта "быстрота" может сыграть злую шутку. Вы удивитесь, но обычный рис, разогретый повторно, способен привести к весьма неприятным последствиям. И дело вовсе не в технике.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

В чём скрытая опасность

Дело не в микроволновке как таковой — а в самом продукте. На рисовых зёрнах могут жить бактерии Bacillus cereus. Они способны выживать даже после термической обработки, особенно если рис долго хранился при комнатной температуре.

После повторного разогрева такие бактерии начинают активно размножаться, выделяя токсины. И тогда последствия — не просто испорченный ужин, а реальное пищевое отравление.

Чем это грозит

Симптомы могут проявиться уже через несколько часов:

  • тошнота и рвота,

  • диарея,

  • боль в животе,

  • а в тяжёлых случаях — даже поражение нервной системы.

Особенно опасно, если такой рис ели дети, пожилые или люди с ослабленным иммунитетом.

Как избежать рисков

Чтобы не превратить безобидную кашу в источник токсинов:

  • Храните готовый рис только в холодильнике при температуре не выше +5°C.

  • Никогда не оставляйте рисовую кашу на столе на несколько часов.

  • Разогревайте блюдо только один раз - не больше.

  • Если сомневаетесь, как долго он лежал, лучше выбросить, чем рисковать здоровьем.

Микроволновка — не враг. Но подход к еде должен быть разумным, особенно когда речь идёт о крупах, склонных к "тихому" заражению.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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