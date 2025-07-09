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Что за явление вызывает падение в пропасть при засыпании — и чем оно опасно

Гипнотические рывки возникают при стрессе и нарушении режима сна — врачи
2:29
Здоровье

Вы почти заснули, и вдруг — будто падаете в бездну. Мышцы вздрагивают, и сон мгновенно уходит. Это ощущение знакомо многим, и хотя оно может напугать, в большинстве случаев оно совершенно безвредно. Так называемые гипнотические рывки — это естественная реакция организма на переход из бодрствования ко сну. Но почему они возникают и стоит ли беспокоиться?

Кровать
Фото: unsplash.com by Bastien Jaillot bastnic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Что такое гипнотические рывки

Это резкие непроизвольные движения мышц, которые происходят, когда вы начинаете засыпать. Чаще всего они проявляются в виде вздрагивания ног или рук, иногда сопровождаются ощущением падения.

Такой рефлекс наблюдается даже у полностью здоровых людей. Однако есть факторы, которые повышают его вероятность.

Почему это происходит

Гипнотические рывки могут усиливаться под воздействием:

  • физического и эмоционального переутомления,

  • повышенного уровня тревожности,

  • избыточного потребления кофеина,

  • нарушенного режима сна.

Организм, находящийся в состоянии стресса, с трудом переключается в фазу расслабления. В этот момент мозг может ошибочно интерпретировать расслабление как падение — и отдаёт телу сигнал к резкому движению.

Как уменьшить количество рывков

Справиться с ними вполне реально. Помогут простые привычки:

  • Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже по выходным.

  • Откажитесь от кофе и крепкого чая во второй половине дня.

  • Перед сном сделайте мягкую растяжку, дыхательную практику или короткую медитацию.

  • Обеспечьте комфорт в спальне: минимум света, тишина, прохлада.

Такая рутина помогает нервной системе перейти в спокойный режим, а телу — расслабиться без "вздрагиваний".

Когда стоит насторожиться

Если гипнотические рывки становятся слишком частыми, мешают засыпанию или сопровождаются другими симптомами — бессонницей, тревогой, ощущением "ползания" в ногах, — это повод обратиться к врачу.

Такие проявления могут указывать на синдром беспокойных ног или другие нарушения сна, которые требуют внимания специалиста.

Гипнотические рывки сами по себе — не болезнь. Но если они становятся постоянными спутниками ночи, лучше разобраться в причинах вместе с неврологом или сомнологом.

Уточнения

Не́рвная систе́ма - целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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