Что за явление вызывает падение в пропасть при засыпании — и чем оно опасно

Вы почти заснули, и вдруг — будто падаете в бездну. Мышцы вздрагивают, и сон мгновенно уходит. Это ощущение знакомо многим, и хотя оно может напугать, в большинстве случаев оно совершенно безвредно. Так называемые гипнотические рывки — это естественная реакция организма на переход из бодрствования ко сну. Но почему они возникают и стоит ли беспокоиться?
Это резкие непроизвольные движения мышц, которые происходят, когда вы начинаете засыпать. Чаще всего они проявляются в виде вздрагивания ног или рук, иногда сопровождаются ощущением падения.
Такой рефлекс наблюдается даже у полностью здоровых людей. Однако есть факторы, которые повышают его вероятность.
Гипнотические рывки могут усиливаться под воздействием:
физического и эмоционального переутомления,
повышенного уровня тревожности,
избыточного потребления кофеина,
нарушенного режима сна.
Организм, находящийся в состоянии стресса, с трудом переключается в фазу расслабления. В этот момент мозг может ошибочно интерпретировать расслабление как падение — и отдаёт телу сигнал к резкому движению.
Справиться с ними вполне реально. Помогут простые привычки:
Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже по выходным.
Откажитесь от кофе и крепкого чая во второй половине дня.
Перед сном сделайте мягкую растяжку, дыхательную практику или короткую медитацию.
Обеспечьте комфорт в спальне: минимум света, тишина, прохлада.
Такая рутина помогает нервной системе перейти в спокойный режим, а телу — расслабиться без "вздрагиваний".
Если гипнотические рывки становятся слишком частыми, мешают засыпанию или сопровождаются другими симптомами — бессонницей, тревогой, ощущением "ползания" в ногах, — это повод обратиться к врачу.
Такие проявления могут указывать на синдром беспокойных ног или другие нарушения сна, которые требуют внимания специалиста.
Гипнотические рывки сами по себе — не болезнь. Но если они становятся постоянными спутниками ночи, лучше разобраться в причинах вместе с неврологом или сомнологом.
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