Что за явление вызывает падение в пропасть при засыпании — и чем оно опасно

Гипнотические рывки возникают при стрессе и нарушении режима сна — врачи

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы почти заснули, и вдруг — будто падаете в бездну. Мышцы вздрагивают, и сон мгновенно уходит. Это ощущение знакомо многим, и хотя оно может напугать, в большинстве случаев оно совершенно безвредно. Так называемые гипнотические рывки — это естественная реакция организма на переход из бодрствования ко сну. Но почему они возникают и стоит ли беспокоиться?

Фото: unsplash.com by Bastien Jaillot bastnic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Что такое гипнотические рывки

Это резкие непроизвольные движения мышц, которые происходят, когда вы начинаете засыпать. Чаще всего они проявляются в виде вздрагивания ног или рук, иногда сопровождаются ощущением падения.

Такой рефлекс наблюдается даже у полностью здоровых людей. Однако есть факторы, которые повышают его вероятность.

Почему это происходит

Гипнотические рывки могут усиливаться под воздействием:

физического и эмоционального переутомления ,

повышенного уровня тревожности ,

избыточного потребления кофеина ,

нарушенного режима сна.

Организм, находящийся в состоянии стресса, с трудом переключается в фазу расслабления. В этот момент мозг может ошибочно интерпретировать расслабление как падение — и отдаёт телу сигнал к резкому движению.

Как уменьшить количество рывков

Справиться с ними вполне реально. Помогут простые привычки:

Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже по выходным.

Откажитесь от кофе и крепкого чая во второй половине дня.

Перед сном сделайте мягкую растяжку , дыхательную практику или короткую медитацию .

Обеспечьте комфорт в спальне: минимум света, тишина, прохлада.

Такая рутина помогает нервной системе перейти в спокойный режим, а телу — расслабиться без "вздрагиваний".

Когда стоит насторожиться

Если гипнотические рывки становятся слишком частыми, мешают засыпанию или сопровождаются другими симптомами — бессонницей, тревогой, ощущением "ползания" в ногах, — это повод обратиться к врачу.

Такие проявления могут указывать на синдром беспокойных ног или другие нарушения сна, которые требуют внимания специалиста.

Гипнотические рывки сами по себе — не болезнь. Но если они становятся постоянными спутниками ночи, лучше разобраться в причинах вместе с неврологом или сомнологом.

Уточнения

Не́рвная систе́ма - целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

