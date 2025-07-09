Утренний ритуал с водой может обернуться проблемами с желудком — особенно у чувствительных

Врачи рассказали, в каких случаях вода натощак может нарушить пищеварение

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тысячи людей начинают утро с одного и того же ритуала — стакан воды натощак. Казалось бы, что может быть безопаснее и полезнее? Однако мнения медиков на этот счёт — далеко не так однозначны, как принято считать. И в некоторых случаях эта привычка может навредить.

Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ вода

Не всегда запускает пищеварение

Гастроэнтерологи подчёркивают: стакан воды на пустой желудок не запускает пищеварение. Более того, он может затруднить этот процесс. Чтобы пищеварительная система начала работать, желудку требуется не просто жидкость, а нормальная пища. Без неё ферментативная активность снижается, а секреция желудочного сока может быть нарушена.

Возможны тяжесть и дискомфорт

Некоторые отмечают: после утреннего стакана воды появляется ощущение тяжести в животе. Вместо ожидаемой лёгкости и прилива бодрости — дискомфорт, который может длиться до самого завтрака. Это особенно актуально для людей с чувствительным желудком или заболеваниями ЖКТ.

Избыток жидкости — не лучшее начало дня

Медики предупреждают: чрезмерное потребление воды до еды - дополнительная нагрузка для органов пищеварения. Особенно если человек не ест сразу после. В таких условиях желудок "работает вхолостую", раздражаясь без причины.

Если пить всё-таки хочется, врачи советуют делать это во время еды, а не до неё. Вода в этот момент не разбавляет желудочный сок, как принято считать, а, наоборот, может облегчить переваривание плотной пищи.

Всё зависит от особенностей организма

Но универсального правила нет. Например, людям с рефлюксом или гастроэзофагеальной болезнью рекомендуется сократить потребление жидкости даже во время еды, чтобы не усиливать давление в желудке и избежать обратного заброса содержимого в пищевод.

В то же время, другим стакан воды с утра помогает проснуться, поддерживает работу почек и улучшает общее самочувствие. Здесь многое зависит от привычек, режима, состояния ЖКТ и индивидуальных реакций.

Вода — жизненно важный элемент. Но даже с ней важно соблюдать меру и учитывать сигналы своего тела.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

