В этом здоровом напитке скрыто больше сахара, чем вы найдёте в обычной газировке

Фруктовый сок кажется полезной альтернативой газировке — натуральный, вкусный, с витаминами. Но за этим здоровым фасадом скрываются нюансы, которые стоит знать каждому, кто регулярно пьёт соки. Некоторые из них могут сильно удивить.
Одна из главных проблем — высокое содержание сахара, даже в 100% натуральных соках. При регулярном употреблении это может:
повышать уровень глюкозы в крови;
усиливать инсулинорезистентность;
повышать риск развития диабета 2 типа.
Чем больше сахара — тем выше нагрузка на организм. Особенно это опасно при скрытых нарушениях обмена веществ.
Сладкие напитки, в том числе соки, провоцируют набор веса. При этом калорийность часто недооценивается. Пара стаканов в день — и цифра на весах уже меняется. К тому же сахар разрушает эмаль зубов, вызывая кариес и повышенную чувствительность.
Большинство соков, особенно магазинных, проходят пастеризацию и другую обработку. В результате теряются витамины и полезные вещества. Вместо них — консерванты, ароматизаторы, добавки, которые снижают пищевую ценность продукта.
Даже если сок обогащён витаминами искусственно, это не всегда компенсирует их естественные потери.
Соки лишены главного компонента цельных фруктов — пищевых волокон (клетчатки). А ведь именно она:
регулирует пищеварение;
помогает дольше сохранять чувство сытости;
препятствует резким скачкам сахара в крови.
Без клетчатки сок становится просто сладкой жидкостью с минимальной пользой и повышенным риском переедания.
Некоторые соки могут вызывать аллергические реакции или быть противопоказанными при хронических заболеваниях. Особенно это касается:
цитрусовых (аллергия, раздражение слизистой);
ягодных (повышенная кислотность, противопоказания при гастритах и панкреатите).
Не все организмы одинаково хорошо переносят фрукты в жидком концентрированном виде — особенно без клетчатки.
Сок — это не яд. Но считать его полноценной альтернативой фруктам или безопасным напитком на каждый день точно не стоит.
Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
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