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В этом здоровом напитке скрыто больше сахара, чем вы найдёте в обычной газировке

Врачи предупредили об опасности натуральных соков при диабете и ожирении
2:33
Здоровье

Фруктовый сок кажется полезной альтернативой газировке — натуральный, вкусный, с витаминами. Но за этим здоровым фасадом скрываются нюансы, которые стоит знать каждому, кто регулярно пьёт соки. Некоторые из них могут сильно удивить.

Березовый сок
Фото: Design by Freepick by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Березовый сок

Слишком много сахара — даже в полезных соках

Одна из главных проблем — высокое содержание сахара, даже в 100% натуральных соках. При регулярном употреблении это может:

  • повышать уровень глюкозы в крови;

  • усиливать инсулинорезистентность;

  • повышать риск развития диабета 2 типа.

Чем больше сахара — тем выше нагрузка на организм. Особенно это опасно при скрытых нарушениях обмена веществ.

Соки — лишние килограммы и проблемы с зубами

Сладкие напитки, в том числе соки, провоцируют набор веса. При этом калорийность часто недооценивается. Пара стаканов в день — и цифра на весах уже меняется. К тому же сахар разрушает эмаль зубов, вызывая кариес и повышенную чувствительность.

Обработка убивает витамины

Большинство соков, особенно магазинных, проходят пастеризацию и другую обработку. В результате теряются витамины и полезные вещества. Вместо них — консерванты, ароматизаторы, добавки, которые снижают пищевую ценность продукта.

Даже если сок обогащён витаминами искусственно, это не всегда компенсирует их естественные потери.

Где клетчатка

Соки лишены главного компонента цельных фруктов — пищевых волокон (клетчатки). А ведь именно она:

  • регулирует пищеварение;

  • помогает дольше сохранять чувство сытости;

  • препятствует резким скачкам сахара в крови.

Без клетчатки сок становится просто сладкой жидкостью с минимальной пользой и повышенным риском переедания.

Возможные аллергии и противопоказания

Некоторые соки могут вызывать аллергические реакции или быть противопоказанными при хронических заболеваниях. Особенно это касается:

  • цитрусовых (аллергия, раздражение слизистой);

  • ягодных (повышенная кислотность, противопоказания при гастритах и панкреатите).

Не все организмы одинаково хорошо переносят фрукты в жидком концентрированном виде — особенно без клетчатки.

Сок — это не яд. Но считать его полноценной альтернативой фруктам или безопасным напитком на каждый день точно не стоит.

Уточнения

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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