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Парфюмерный заговор: любимые духи — токсичная бомба замедленного действия для вашего здоровья

Духи против вас: влияние ароматов и косметики на здоровье человека
2:36
Здоровье

Не стоит пользоваться духами каждый день — они меняют химический состав воздуха вокруг и ослабляют естественную защиту организма.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Духи всегда были не только способом выделиться, но и источником эмоций и ассоциаций. Правильно подобранный аромат может сделать человека более привлекательным. Однако новое исследование показывает, что парфюмы влияют не только на запах тела, но и на воздух в помещении, снижая естественный барьер против загрязнений.

Ароматы и уникальный запах тела

Исследователи из Чехии обнаружили, что аромат духов смешивается с запахом тела, создавая уникальный «подпись». По их мнению, это не просто маскировка, а поиск аромата, который максимально сочетается с индивидуальным запахом человека.

Окислительное поле — невидимый защитный щит

Однако духи и лосьоны меняют химический состав воздуха вокруг. Кожа создает вокруг себя окислительное поле — естественный щит от загрязнений. При реакции кожи с озоном появляется это поле, защищающее от вредных веществ.

"Поле окисления влияет на качество воздуха и на то, как химические вещества попадают в организм через кожу и дыхание", — объясняют химики.

Как духи и лосьоны влияют на защиту кожи

В эксперименте добровольцы сначала сидели без косметики, а потом наносили духи или лосьон. Результат — окислительное поле вокруг них значительно уменьшалось, причём духи влияли сильнее.

Ученые связывают это с тем, что в духах содержится этанол, который расходует гидроксильные радикалы, составляющие окислительное поле, и при этом не восполняет их. Лосьоны тоже снижают защиту, но уже за счёт феноксиэтанола и блокировки реакции озона с кожным салом.

"Люди проводят до 90% времени в помещениях, и качество воздуха в них напрямую влияет на здоровье", — добавляют ученые.

Почему в квартирах пожилых людей запах «старости»

Появление «запаха старости» в квартирах пожилых людей. С возрастом кожа меняется, теряет способность обновляться и вырабатывать кожное сало, что приводит к накоплению веществ с характерным восковым запахом.

Для борьбы с этим важно правильно питаться, добавляя в рацион белки, полезные жиры, овощи и фрукты, чтобы поддерживать здоровье кожи и снижать окислительные процессы.

Уточнения

Духи́ — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10-30 % (и более, по массе) душистых веществ.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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