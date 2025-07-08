Целовать или нет: как ласка превращается в коварное программирование — поцелуй не про любовь

Почему поцелуй в губы может навредить вашему ребёнку — мнение психологов

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поцелуи — это один из самых естественных способов выражения любви и заботы. Но иногда проявление привязанности может затронуть личные границы ребёнка, особенно если он сам этого не хочет или не готов к такому проявлению близости.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поцелуй

Личный границы

Важно учитывать личные границы детей при физическом контакте, даже если он кажется безобидным. Например, если родитель без спроса целует ребёнка в губы или в щёку, обнимает его, разрешает это делать другим, то тут ломаются границы ребенка. Здесь дело не в самом факте поцелуя, а в психологическом посыле — будто границы тела не настолько важны. Это со временем может привести к ощущению смирения: люди могут делать со мной то, что мне не нравится.

Возраст имеет значение

В некоторых семьях тактильные проявления любви воспринимаются исключительно положительно. Однако многое зависит от возраста ребёнка и стадии его психологического развития.

«Дети до трёх лет не идентифицируют себя по половому признаку. У ребёнка нет сексуального контекста, когда родитель целует его в губы. Но дети-подростки уже отделяют себя, свою личность, понимают, кто они, и у них проявляется бунт. В этом случае не стоит проявлять такого явного внимания с нарушением границ», — подчеркивают психологи.

Нежность должна быть уместной

Любые физические проявления любви должны быть уместными и приниматься ребёнком добровольно. Это помогает формировать у него здоровое отношение к собственному телу, личным границам и будущим отношениям рассказывает "Радио 1".

Уточнения

Поцелу́й — прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения.

