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Эту сладкую ошибку вы совершаете каждый день — и она старит вас быстрее, чем время

Невидимая причина старения кожи и суставов: сахар всему виной
3:34
Здоровье

Иногда мы замечаем, что отражение в зеркале меняется не в лучшую сторону: кожа теряет упругость, суставы скованы, а ощущения усталости становятся всё более привычными. Что же стоит за этим? Оказывается, одна, казалось бы, безобидная пищевая привычка может незаметно, но уверенно подтачивать наш организм изнутри.

Женщина на солнце с сияющей кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на солнце с сияющей кожей

Гликация

Важным фактором ускоренного старения является гликация — процесс, при котором молекулы сахара соединяются с белками организма. Это не просто биохимическая реакция, а целый механизм, запускающий преждевременный износ клеток.

Особенно сильно от гликации страдает коллаген — ключевой белок, отвечающий за упругость кожи, прочность тканей и общее состояние соединительных структур. Под действием сахара его структура нарушается, и он теряет свои свойства. Повреждённый сахарами коллаген теряет свою естественную структуру и функциональность.

Вредные соединения, образующиеся в результате гликации, накапливаются в коже, сосудах и суставах, провоцируя не только эстетические, но и серьёзные физиологические изменения.

Кожа

Первыми тревожный сигнал подают кожные покровы: кожа становится сухой, дряблой, морщины появляются раньше, чем ожидалось. Особенно ярко это проявляется у тех, кто злоупотребляет простыми углеводами — сахаром, сдобой, сладкими напитками.

Характерные изменения кожи, такие как дряблость и сухость, часто наблюдаются даже у относительно молодых людей. Эти признаки напрямую связывают с избытком сахара в рационе.

Сосуды

Не менее тревожным является влияние гликации на сосуды. Соединения, возникающие в результате этого процесса, делают стенки сосудов толще и плотнее, что снижает их эластичность и повышает риск гипертонии и сосудистых катастроф. Потеря эластичности сосудов создаёт почву для серьёзных проблем со здоровьем.

Суставы

Под удар попадают и суставы. Накопление гликированных продуктов в связках и хрящах приводит к снижению подвижности, болям и ограничению движений. Всё это — последствия избыточного сахара, которые мы часто не связываем с реальными изменениями в организме.

Подвижность суставов тоже страдает из-за накопления продуктов гликации в связках и хрящах. Это проявляется болевыми ощущениями и ограничением привычной амплитуды движений.

Норма белка в организме

Существует возможность оценить уровень гликации в организме с помощью специальных анализов. Он показывает, насколько активно протекают внутренние процессы старения и может дать представление о вашем биологическом возрасте. Анализ уровня гликации в организме может дать ценную информацию о реальном, биологическом возрасте человека.

Знание о гликации и её последствиях позволяет выстроить более осознанный подход к своему питанию и здоровью. Снижение потребления сахара, отказ от лишней выпечки и правильный выбор продуктов становятся важнейшими шагами на пути к долголетию и активной жизни. Осознанное питание и внимание к скрытым процессам в организме — это ключ к активному долголетию. Забота о себе сегодня определяет качество жизни».

Уточнения

Сахара́ — то же, что низкомолекулярные углеводы (моно- и олигосахариды).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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