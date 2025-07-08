Вот что происходит с организмом после порции протеинового мороженого — предупреждаем заранее

Этот десерт с протеином обманывает покупателей — разбираемся в составе

3:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В этом лете магазины и службы доставки буквально заполнили полки протеиновым мороженым, предлагая своим покупателям десерт с повышенным содержанием белка и пониженной калорийностью. Производители обещают, что это не только вкусно, но и полезно для тех, кто следит за фигурой и занят спортом. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Протеиновое мороженое

Что такое протеиновое мороженое

Протеиновое мороженое выглядит как обычный десерт, но с добавлением протеина, который повышает содержание белка и уменьшает количество сахара. В основе — обезжиренное молоко, йогурт или растительные заменители, а для увеличения белка добавляются протеиновые порошки, чаще всего сывороточный.

Чем оно отличается от обычного

Сравнив состав, можно заметить несколько отличий: в протеиновом мороженом почти в два раза больше белка и меньше жиров и калорий. Однако это не всегда значит, что оно более полезное. В некоторых случаях калорийность протеинового мороженого даже выше, чем у обычного, потому что помимо белка, в продукт добавляют другие ингредиенты — орехи, шоколад или кокосовое молоко, которые увеличивают калорийность.

Протеиновое мороженое, по сравнению с обычным, также может содержать в два-три раза больше углеводов. Не всегда упаковка говорит о том, что десерт "протеиновый" или "фитнес", а это может быть ложным сигналом, который заставляет потребителей не ограничивать количество съедаемого.

Протеиновое мороженое: польза или миф

Да, протеиновое мороженое действительно может стать источником кальция, особенно если оно сделано на основе коровьего молока. Кальций нужен для здоровья костей и зубов. Также мороженое может обеспечить организм фосфором и витаминами, поддерживающими иммунитет и обмен веществ.

Однако, несмотря на улучшенные питательные свойства, нельзя воспринимать его как полноценную замену белковым продуктам. Например, чтобы набрать суточную норму белка, вам понадобится съесть несколько порций протеинового мороженого. Сравните: в порции протеинового мороженого содержится в два раза меньше белка, чем, например, в порции орехов или мяса.

Протеиновое мороженое: опасности и подводные камни

Проблемы с протеиновым мороженым начинают проявляться, когда мы учитываем его влияние на здоровье. Большинство видов этого мороженого содержат добавленные сахарозаменители (например, сорбит, эритрит), которые могут вызывать неприятные побочные эффекты, такие как вздутие живота, газообразование и даже слабительный эффект. У чувствительных людей эти симптомы могут появиться после небольшой порции.

Помимо этого, слишком частое употребление десертов, даже если они "здоровые", может способствовать набору веса. Порция мороженого может содержать до 400 калорий — столько же, как полноценный прием пищи. Если вы не контролируете потребление таких десертов, это может привести к перееданию и скачкам аппетита.

Заключение: наслаждайтесь, но в меру

Протеиновое мороженое — это все же десерт, а не способ пополнить запасы белка в организме. Его можно есть, чтобы порадовать себя вкусом и улучшить настроение, но не стоит на нем строить всю свою диету. Главное — не забывать о сбалансированном питании и учитывать калорийность даже в "здоровых" продуктах.

Будьте внимательны к составу и не перекусывайте таким мороженым слишком часто. Наслаждайтесь вкусом и пусть мороженое остается лишь частью вашего удовольствия, а не ежедневной привычкой.

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

