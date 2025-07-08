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Секреты выживания в жару: 10 советов, которые спасут от перегрева и усталости

Как защитить себя от жары: советы по сохранению здоровья и комфорта
3:12
Здоровье

Летняя жара — это не только повод для отдыха, но и серьёзное испытание для организма. Как избежать перегрева и чувствовать себя комфортно в жаркую погоду? Следуй этим простым рекомендациям, чтобы сохранить здоровье и силы.

девушка с веером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка с веером

Избегай палящего солнца в разгар дня

  • Пик жары приходится на часы с 11:00 до 17:00. Это время лучше провести в тени или в помещении с кондиционером. Если все-таки нужно выйти на улицу, постарайтесь найти укрытие и избегать долгих прогулок.

Создайте прохладу в доме

  • Проветрите помещение ранним утром или поздно вечером, а в самые жаркие часы держите окна закрытыми и накрывайте их шторами или жалюзи. Это поможет защитить дом от перегрева и сохранить комфортную температуру.

Не забывайте пить воду

  • Гидратация — ключ к выживанию в жару! Пейте воду регулярно, даже если не чувствуете жажды. Для нормального функционирования организма в жаркие дни достаточно пить не менее 1,5 литров воды в день.

Питайтесь легко и правильно

  • Откажитесь от тяжёлой пищи, которая требует много энергии на переваривание. Включите в рацион свежие фрукты, овощи, зелень и лёгкие салаты. Эти продукты помогут вам не только сохранить здоровье, но и поднимут настроение.

Следите за температурой хранения пищи

  • При жаре продукты быстро портятся. Убедитесь, что в холодильнике поддерживается нужная температура, и не забывайте про сроки хранения еды.

Одевайтесь по сезону

  • В жару отказывайтесь от плотной одежды. Лучше выбрать легкие и дышащие вещи из натуральных тканей — хлопка, льна. Такие материалы не только не создают парникового эффекта, но и позволяют коже дышать.

Будьте внимательны на дороге

  • Если вы в пути, следите за температурой в автомобиле. Не оставляйте детей и животных в машине, даже если приоткрыли окна — внутреннее пространство машины может нагреться до опасных температур.

Занимайтесь спортом в утреннюю или вечернюю прохладу

  • Если вы не можете отказаться от физических нагрузок, планируйте тренировки на утро или вечер. Это не только снизит риск перегрева, но и позволит зарядиться энергией на весь день.

Помогайте пожилым людям

  • Люди старшего возраста особенно уязвимы в жару. Регулярно проверяйте их состояние и обеспечьте прохладу в доме. Не забывайте об отдыхе в тени и чистой воде.

Забота о домашних питомцах

  • Не забывайте, что вашим питомцам тоже нужно помогать пережить жаркие дни. Обеспечьте им доступ к свежей воде и создайте комфортное место в тени. Дайте им возможность отдохнуть от солнца и поддерживайте оптимальную температуру в помещении.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете не только пережить жару, но и наслаждаться летними днями без ущерба для здоровья. Следите за собой и своими близкими, и лето принесет только радость!

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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