Туалетная бумага — это вчерашний день: врачи Гарварда предлагают новый способ гигиены

Почему врачи Гарварда советуют отказаться от туалетной бумаги

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год в развитых странах человек использует в среднем 40 рулонов туалетной бумаги, и 20% из них оказываются отходами. В то время как туалетная бумага кажется незаменимым аксессуаром для личной гигиены, эксперты из Гарварда предлагают более эффективные и гигиеничные альтернативы, которые могут значительно улучшить качество жизни и здоровья.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Туалетная бумага

Туалетная бумага: привычка, которая может быть не такой чистой, как кажется

"Использование туалетной бумаги грязнее, чем мы думаем, — есть гораздо более чистый способ", — утверждает врач и профессор Гарварда Триша Пасрича.

Исследования 2022 года, проведенные в Японии, показали, что у людей, которые используют туалетную бумагу, на руках остаётся больше микробов, чем у тех, кто использует биде.

Исследование показало, что

При использовании туалетной бумаги на руках скапливается около 40 000 бактерий — в 10 раз больше, чем при подмывании с помощью биде.

Бактерии не просто остаются на поверхности, они могут проникать в поры и вызывать различные инфекции, что особенно опасно для людей с ослабленной иммунной системой.

Почему биде — это лучшая альтернатива

Биде — это мягкое и гигиеничное решение для личной гигиены, которое используется для подмывания после туалета. Особенно рекомендуется:

Людям с проблемами пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника.

Людям с геморроем, трещинами прямой кишки или тем, кто восстанавливается после родов.

Системы биде более эффективно очищают и увлажняют кожу, чем туалетная бумага, что значительно снижает риск развития воспалений, раздражений и инфекций.

Как выбрать биде

Сегодня на рынке представлено множество моделей биде, от стандартных сантехнических решений до современных вариантов, которые легко устанавливаются на уже имеющийся унитаз. Преимущества использования биде:

Это более гигиенично, так как вода более эффективно очищает кожу.

Биде снижает вероятность появления раздражений, геморроя и прочих проблем.

Экологичный выбор: не требуется использование бумажных изделий, что снижает количество отходов.

Важность мытья рук

Несмотря на то, что биде является отличной альтернативой, мытье рук после посещения туалета по-прежнему остается важной частью поддержания личной гигиены. Важно тщательно мыть руки с мылом, чтобы избежать попадания бактерий на другие участки тела и в окружающую среду.

Если вы хотите улучшить личную гигиену, снизить использование отходов и минимизировать риски для здоровья, попробуйте заменить туалетную бумагу на биде. Это не только более чистый, но и более экологичный выбор.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

