Туалетная бумага — это вчерашний день: врачи Гарварда предлагают новый способ гигиены

Каждый год в развитых странах человек использует в среднем 40 рулонов туалетной бумаги, и 20% из них оказываются отходами. В то время как туалетная бумага кажется незаменимым аксессуаром для личной гигиены, эксперты из Гарварда предлагают более эффективные и гигиеничные альтернативы, которые могут значительно улучшить качество жизни и здоровья.
"Использование туалетной бумаги грязнее, чем мы думаем, — есть гораздо более чистый способ", — утверждает врач и профессор Гарварда Триша Пасрича.
Исследования 2022 года, проведенные в Японии, показали, что у людей, которые используют туалетную бумагу, на руках остаётся больше микробов, чем у тех, кто использует биде.
Биде — это мягкое и гигиеничное решение для личной гигиены, которое используется для подмывания после туалета. Особенно рекомендуется:
Системы биде более эффективно очищают и увлажняют кожу, чем туалетная бумага, что значительно снижает риск развития воспалений, раздражений и инфекций.
Сегодня на рынке представлено множество моделей биде, от стандартных сантехнических решений до современных вариантов, которые легко устанавливаются на уже имеющийся унитаз. Преимущества использования биде:
Несмотря на то, что биде является отличной альтернативой, мытье рук после посещения туалета по-прежнему остается важной частью поддержания личной гигиены. Важно тщательно мыть руки с мылом, чтобы избежать попадания бактерий на другие участки тела и в окружающую среду.
Если вы хотите улучшить личную гигиену, снизить использование отходов и минимизировать риски для здоровья, попробуйте заменить туалетную бумагу на биде. Это не только более чистый, но и более экологичный выбор.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.