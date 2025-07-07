Почему растёт заболеваемость в Пермском крае? Опасности, связанные с домашними питомцами

Заболевания, передающиеся от животных к человеку, называют зоонозами. В Пермском крае, как и по всей России, растёт заболеваемость сальмонеллезом, клещевым энцефалитом и другими инфекциями, которые могут быть переданы от домашних животных. Важно знать, какие болезни могут быть опасными, чтобы предпринять своевременные меры предосторожности.
В Пермском крае традиционно высоки риски заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом, особенно в летний период. В 2024 году заболеваемость клещевым энцефалитом составила 5,38 на 100 тыс. населения, а болезнь Лайма — 13,08 случаев на 100 тыс. человек. Эти болезни передаются через укусы инфицированных клещей.
Сальмонеллез — бактериальное заболевание, которое можно подхватить при контакте с заражёнными животными, рептилиями, а также через продукты питания. В Прикамье в 2024 году зафиксировали вспышки заболевания, связанные с отравлением пищей.
В Пермском крае, особенно в южных районах, периодически вводится карантин по бешенству. Этот вирус вызывает поражение центральной нервной системы у животных и людей. Наибольший риск — при контакте с заражёнными животными, такими как собаки, кошки, еноты, лисы и летучие мыши.
Это инфекционное заболевание, которое может быть передано через контакт с зараженной водой, почвой или через укусы инфицированных животных, таких как крысы, собаки, свиньи и крупный рогатый скот.
Эта болезнь передаётся через грызунов, таких как мыши и крысы. Вирус выделяется через их мочу, фекалии и слюну, что представляет опасность при контакте с заражёнными животными или их продуктами.
Это бактериальная инфекция, передающаяся через не пастеризованные молочные продукты или при контакте с инфицированными животными. В Прикамье последние случаи бруцеллёза не фиксировались, но важно помнить о рисках, особенно если у вас есть домашний скот.
Это опасное инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается у сельскохозяйственных животных. Сибирская язва передаётся через контакт с заражёнными животными или их продуктами.
Знание о зоонозах и соблюдение правил безопасности при общении с животными помогает минимизировать риски. Важно поддерживать правильный уход за питомцами, вовремя вакцинировать их и соблюдать гигиену, чтобы защитить себя и свою семью от инфекций, сообщает properm.ru.
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