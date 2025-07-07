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Почему растёт заболеваемость в Пермском крае? Опасности, связанные с домашними питомцами

В Прикамье растет заболеваемость сальмонеллезом и клещевым энцефалитом
4:04
Здоровье

Заболевания, передающиеся от животных к человеку, называют зоонозами. В Пермском крае, как и по всей России, растёт заболеваемость сальмонеллезом, клещевым энцефалитом и другими инфекциями, которые могут быть переданы от домашних животных. Важно знать, какие болезни могут быть опасными, чтобы предпринять своевременные меры предосторожности.

Ветеринар
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветеринар

Болезнь Лайма и клещевой энцефалит

В Пермском крае традиционно высоки риски заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом, особенно в летний период. В 2024 году заболеваемость клещевым энцефалитом составила 5,38 на 100 тыс. населения, а болезнь Лайма — 13,08 случаев на 100 тыс. человек. Эти болезни передаются через укусы инфицированных клещей.

  • Как избежать: защититесь от укусов клещей с помощью репеллентов и проверяйте себя и домашних животных после прогулок на свежем воздухе.

Сальмонеллез

Сальмонеллез — бактериальное заболевание, которое можно подхватить при контакте с заражёнными животными, рептилиями, а также через продукты питания. В Прикамье в 2024 году зафиксировали вспышки заболевания, связанные с отравлением пищей.

  • Как избежать: регулярно мойте руки, особенно после контакта с животными, и тщательно обрабатывайте продукты питания.

Бешенство

В Пермском крае, особенно в южных районах, периодически вводится карантин по бешенству. Этот вирус вызывает поражение центральной нервной системы у животных и людей. Наибольший риск — при контакте с заражёнными животными, такими как собаки, кошки, еноты, лисы и летучие мыши.

  • Как избежать: если животное покусало, немедленно обратитесь к врачу. Важно следить за состоянием домашних животных и вовремя вакцинировать их.

Лептоспироз

Это инфекционное заболевание, которое может быть передано через контакт с зараженной водой, почвой или через укусы инфицированных животных, таких как крысы, собаки, свиньи и крупный рогатый скот.

  • Как избежать: не контактировать с загрязнённой водой или почвой, а также принимать меры для предотвращения появления грызунов в доме.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

Эта болезнь передаётся через грызунов, таких как мыши и крысы. Вирус выделяется через их мочу, фекалии и слюну, что представляет опасность при контакте с заражёнными животными или их продуктами.

  • Как избежать: следите за санитарными условиями в доме, избавляйтесь от грызунов и избегайте контакта с их фекалиями.

Бруцеллёз

Это бактериальная инфекция, передающаяся через не пастеризованные молочные продукты или при контакте с инфицированными животными. В Прикамье последние случаи бруцеллёза не фиксировались, но важно помнить о рисках, особенно если у вас есть домашний скот.

  • Как избежать: избегайте употребления непастеризованного молока и молочных продуктов, а также соблюдайте правила гигиены при уходе за домашними животными.

Сибирская язва

Это опасное инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается у сельскохозяйственных животных. Сибирская язва передаётся через контакт с заражёнными животными или их продуктами.

  • Как избежать: следите за здоровьем домашних животных и соблюдайте санитарные меры, особенно если у вас есть доступ к животноводческим продуктам.

Знание о зоонозах и соблюдение правил безопасности при общении с животными помогает минимизировать риски. Важно поддерживать правильный уход за питомцами, вовремя вакцинировать их и соблюдать гигиену, чтобы защитить себя и свою семью от инфекций, сообщает properm.ru.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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