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Кто вам сказал, что соль — яд? Ошибка, за которую платят здоровьем

Диетологи рассказали, почему полный отказ от соли вреден для здоровья
2:28
Здоровье

Сегодня соль всё чаще становится "врагом номер один" для тех, кто следит за здоровьем. Но есть нюанс: отказ от соли без медицинских показаний и контроля — это не оздоровление, а потенциальный вред. Особенно для людей старшего возраста.

Соль
Фото: pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Соль

Разбираемся, почему полностью убирать соль из рациона — плохая идея, где таится настоящая опасность и как на самом деле правильно с ней обращаться.

Почему соль всё же нужна

Соль — главный источник натрия, без которого человеческий организм буквально не работает. Он необходим:

  • для нормальной работы нервной системы,

  • для сокращения мышц, включая сердечную,

  • для поддержания водно-солевого баланса.

Дефицит натрия может вызвать слабость, спутанность сознания, судороги и даже обмороки. А у пожилых людей такие симптомы особенно опасны.

В чём настоящая угроза

Главная проблема — не в соли, которую вы досыпаете в суп или кашу, а в скрытых источниках натрия. Это:

  • колбасы, сосиски, ветчина,

  • копчёная и вяленая рыба,

  • мясные и рыбные консервы,

  • соусы (соевый, кетчуп, барбекю),

  • снеки (чипсы, сухарики),

  • готовые блюда из фастфуда и даже хлеб.

Эти продукты дают до 75% всего натрия в рационе и действительно могут перегружать организм — особенно при хронических заболеваниях.

Как не навредить: 4 работающих совета

1. Избавиться от "солёного фона"
Ограничьте промышленные копчёности, колбасы, готовые закуски. Чем меньше обработанных продуктов, тем безопаснее рацион.

2. Читайте упаковки
Обращайте внимание на уровень натрия в составе. Ищите пометки "низкое содержание соли", "без добавления соли" — и сравнивайте разные марки.

3. Готовьте дома из свежего
Соль добавляйте в самом конце приготовления или уже в тарелке — вкус станет насыщеннее, а общее количество соли уменьшится.

4. Усиливайте вкус иначе
Вместо соли используйте:

  • укроп, петрушку, базилик, тимьян,

  • лук, чеснок, лимонный сок,

  • натуральные специи без соли: куркума, паприка, чёрный перец.

Это не только сохранит вкус, но и добавит блюдам пользу.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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