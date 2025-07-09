Кто вам сказал, что соль — яд? Ошибка, за которую платят здоровьем

Диетологи рассказали, почему полный отказ от соли вреден для здоровья

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня соль всё чаще становится "врагом номер один" для тех, кто следит за здоровьем. Но есть нюанс: отказ от соли без медицинских показаний и контроля — это не оздоровление, а потенциальный вред. Особенно для людей старшего возраста.

Фото: pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Соль

Разбираемся, почему полностью убирать соль из рациона — плохая идея, где таится настоящая опасность и как на самом деле правильно с ней обращаться.

Почему соль всё же нужна

Соль — главный источник натрия, без которого человеческий организм буквально не работает. Он необходим:

для нормальной работы нервной системы,

для сокращения мышц, включая сердечную,

для поддержания водно-солевого баланса.

Дефицит натрия может вызвать слабость, спутанность сознания, судороги и даже обмороки. А у пожилых людей такие симптомы особенно опасны.

В чём настоящая угроза

Главная проблема — не в соли, которую вы досыпаете в суп или кашу, а в скрытых источниках натрия. Это:

колбасы, сосиски, ветчина,

копчёная и вяленая рыба,

мясные и рыбные консервы,

соусы (соевый, кетчуп, барбекю),

снеки (чипсы, сухарики),

готовые блюда из фастфуда и даже хлеб.

Эти продукты дают до 75% всего натрия в рационе и действительно могут перегружать организм — особенно при хронических заболеваниях.

Как не навредить: 4 работающих совета

1. Избавиться от "солёного фона"

Ограничьте промышленные копчёности, колбасы, готовые закуски. Чем меньше обработанных продуктов, тем безопаснее рацион.

2. Читайте упаковки

Обращайте внимание на уровень натрия в составе. Ищите пометки "низкое содержание соли", "без добавления соли" — и сравнивайте разные марки.

3. Готовьте дома из свежего

Соль добавляйте в самом конце приготовления или уже в тарелке — вкус станет насыщеннее, а общее количество соли уменьшится.

4. Усиливайте вкус иначе

Вместо соли используйте:

укроп, петрушку, базилик, тимьян,

лук, чеснок, лимонный сок,

натуральные специи без соли: куркума, паприка, чёрный перец.

Это не только сохранит вкус, но и добавит блюдам пользу.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



