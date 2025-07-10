Витамин D и камни в почках: неожиданная связь, о которой вы не знали

Как дефицит витамина D влияет на здоровье почек

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщают, что более половины населения планеты страдает от дефицита витамина D. Этот недостаток не только влияет на метаболизм и здоровье костей, но и может вызвать нарушения в работе почек, что, в свою очередь, увеличивает риск развития мочекаменной болезни. Об этом заявил врач-уролог "СМ-Клиники" Гурген Мартиросян.

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Витамин D играет важную роль в организме, участвуя в регуляции множества биохимических процессов. Он способствует полноценному обмену кальция, который является ключевым элементом для здоровья костей и других тканей. Недостаток витамина D приводит к нарушению всасывания кальция в кишечнике, почках и надпочечниках, что может вызвать избыток кальция в крови и моче. Это состояние, известное как гиперкальциемия, способствует кристаллизации солей кальция и их осадке в почках и мочеточниках.

"Около 80% всех камней в почках составляют кальциевые образования, в основном — оксалаты кальция. В условиях недостатка витамина D резко возрастает вероятность развития мочекаменной болезни", — сказал Мартиросян.

Кроме того, дефицит витамина D может снижать уровень тестостерона, что влияет на обмен кальция и способствует выведению кальция с мочой, увеличивая риск образования оксалатно-кальциевых камней, добавляет Газета.Ru.

Гормональные сдвиги, вызванные дефицитом витамина D, также могут привести к избыточной продукции паратгормона, который стимулирует синтез мочевой кислоты. Избыток мочевой кислоты создает условия для образования уратных камней, особенно у мужчин с уже имеющимся гормональным дисбалансом.

Мартиросян подчеркнул, что своевременная коррекция дефицита витамина D может стать эффективной мерой профилактики мочекаменной болезни. Особенно важно следить за уровнем микроэлементов и витаминов в рационе жителям северных регионов России, пациентам с хроническими заболеваниями почек и кишечника, а также тем, у кого нарушено усвоение жиров.

Врач отметил, что дефицит витамина D влияет не только на обмен кальция и гормональный баланс, но и на иммунную систему. Поэтому важно тщательно следить за своим питанием и при первых признаках тревожной симптоматики (колики в боку или пояснице, мутный цвет или кровь в моче, спонтанное повышение температуры тела и т. д.) обращаться за медицинской помощью.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

