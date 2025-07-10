Витамин D и камни в почках: неожиданная связь, о которой вы не знали

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщают, что более половины населения планеты страдает от дефицита витамина D. Этот недостаток не только влияет на метаболизм и здоровье костей, но и может вызвать нарушения в работе почек, что, в свою очередь, увеличивает риск развития мочекаменной болезни. Об этом заявил врач-уролог "СМ-Клиники" Гурген Мартиросян.
Витамин D играет важную роль в организме, участвуя в регуляции множества биохимических процессов. Он способствует полноценному обмену кальция, который является ключевым элементом для здоровья костей и других тканей. Недостаток витамина D приводит к нарушению всасывания кальция в кишечнике, почках и надпочечниках, что может вызвать избыток кальция в крови и моче. Это состояние, известное как гиперкальциемия, способствует кристаллизации солей кальция и их осадке в почках и мочеточниках.
"Около 80% всех камней в почках составляют кальциевые образования, в основном — оксалаты кальция. В условиях недостатка витамина D резко возрастает вероятность развития мочекаменной болезни", — сказал Мартиросян.
Кроме того, дефицит витамина D может снижать уровень тестостерона, что влияет на обмен кальция и способствует выведению кальция с мочой, увеличивая риск образования оксалатно-кальциевых камней, добавляет Газета.Ru.
Гормональные сдвиги, вызванные дефицитом витамина D, также могут привести к избыточной продукции паратгормона, который стимулирует синтез мочевой кислоты. Избыток мочевой кислоты создает условия для образования уратных камней, особенно у мужчин с уже имеющимся гормональным дисбалансом.
Мартиросян подчеркнул, что своевременная коррекция дефицита витамина D может стать эффективной мерой профилактики мочекаменной болезни. Особенно важно следить за уровнем микроэлементов и витаминов в рационе жителям северных регионов России, пациентам с хроническими заболеваниями почек и кишечника, а также тем, у кого нарушено усвоение жиров.
Врач отметил, что дефицит витамина D влияет не только на обмен кальция и гормональный баланс, но и на иммунную систему. Поэтому важно тщательно следить за своим питанием и при первых признаках тревожной симптоматики (колики в боку или пояснице, мутный цвет или кровь в моче, спонтанное повышение температуры тела и т. д.) обращаться за медицинской помощью.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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