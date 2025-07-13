Первая ошибка при утоплении стоит жизни — как её не допустить

Профессор Марина Костюченко назвала причины утопления и порядок спасения пострадавшего

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утопление — одна из главных причин гибели на воде. Иногда достаточно нескольких минут без кислорода, чтобы у человека остановилось дыхание и нарушилось кровообращение. Причинами могут стать судороги, травмы, сердечный приступ или даже просто потеря сознания в мелкой воде. Поэтому важно знать, как действовать, когда счёт идёт на секунды.

Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Купание в проруби

Как помочь тонущему человеку: пошаговая инструкция, которая может спасти жизнь

Первое — вызвать спасателей и скорую помощь. Поддерживайте пострадавшего на плаву, помогите откашлять воду — для этого нужно слегка наклонить его вперёд. Ни в коем случае не оставляйте его одного до приезда врачей.

Если человек без сознания

Когда пострадавший не реагирует — медлить нельзя. Вот чёткий алгоритм, как помочь:

Положите человека на спину и проверьте реакцию — позовите по имени, слегка встряхните за плечи. Нет реакции? Проверьте дыхание. Запрокиньте голову назад, прислушайтесь, почувствуйте воздух на щеке, посмотрите на движения грудной клетки. На всё - не больше 10 секунд. Если дыхание отсутствует — начните реанимацию. Сделайте 5 глубоких вдохов "изо рта в рот". Затем чередуйте: 30 нажатий на грудную клетку + 2 вдоха. Продолжайте до приезда скорой или пока человек не начнёт дышать самостоятельно.

Самое главное — не терять самообладание

Даже если вы не медик, ваши действия могут стать решающими. Не бойтесь действовать — вовремя начатая помощь спасает жизни.

Уточнения

Утопление - смерть или патологическое состояние, возникающее в результате погружения организма в воду (реже — в другие жидкости и сыпучие материалы) и асфиксии.

