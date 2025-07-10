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Статины скрывают опасность: какой побочный эффект пугает пациентов

Статины и боли в мышцах: что нужно знать каждому пациенту
1:24
Здоровье

Руководитель лаборатории нарушений липидного обмена Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов, рассказал о побочном эффекте статинов - болях в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах.

Пара пожилых людей
Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пара пожилых людей

Хотя серьезные побочные эффекты от приема статинов редки, пациенты иногда жалуются на боли в мышцах, похожие на перетренированность. Такие симптомы могут возникать в разных частях тела, например, в мышцах ног или плечевого пояса. Процент людей, у которых появляются такие побочные эффекты, варьируется в зависимости от исследования и может колебаться от 1 до 20%.

Когда статин сравнивают с плацебо, процент побочных эффектов невелик. Однако у некоторых пациентов может возникать эффект ноцебо, когда они начинают связывать все возникающие побочные эффекты с приемом препарата, уточняет Газета.Ru.

Если у человека мышцы болят постоянно, статины отменяют. В этом случае повышается уровень фермента креатинкиназы, который может достигать четырех верхних границ нормы и даже выше. Однако такие случаи редки и встречаются не чаще, чем в 0,1% случаев.

Уточнения

Стати́ны или ингиби́торы ГМГ-КоА-редукта́зы — гиполипидемические лекарственные препараты. Одни из самых распространённых препаратов, используемых для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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