Пять способов вернуть себе тишину ночью — и ни один не требует лекарств

Эндокринолог Зухра Павлова назвала 5 способов борьбы с храпом

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп — это не просто помеха для окружающих. Он может быть тревожным звоночком, что организму не хватает воздуха во сне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина, храпящий во сне

Как победить храп: 5 простых шагов к спокойному сну

Эндокринолог Зухра Павлова поделилась простыми и доступными способами, которые помогут справиться с храпом и вернуть себе здоровый сон.

1. Укрепляем язык

Если мышцы языка ослаблены или он слишком крупный, он может западать назад и перекрывать дыхание. Простое упражнение помогает решить проблему: прижмите язык к нёбу, подержите несколько секунд и расслабьте. Также полезно высовывать язык и водить им в разные стороны — это тренирует его гибкость и тонус.

2. Работает и пение

Укрепить глотку и нёбо можно с помощью звуков. Попробуйте напевать "ла" и "ка", надувать воздушные шарики или имитировать жевание, одновременно прижимая язык к нёбу. Эти действия тонизируют ткани и делают дыхательные пути устойчивее.

3. Промывание носа

Промывание солевым раствором удаляет пыль, аллергены и слизь, которые мешают свободному дыханию. Особенно это важно в сезон пыльцы или при хроническом насморке.

4. Спите на боку

Положение тела тоже играет роль. Сон на спине усиливает храп, потому что мышцы расслабляются и перекрывают дыхательные пути. На боку ситуация меняется — воздух проходит легче, и звук становится тише или исчезает совсем.

5. Используем носовые расширители

Это простое средство, которое помогает открыть ноздри и улучшить поступление воздуха. Расширители особенно полезны при лёгких формах храпа и простуде.

Если ничего не помогает

Иногда бытовые методы не дают результата. В этом случае важно не откладывать визит к врачу — он подберёт подходящее решение и поможет справиться с проблемой профессионально.

Уточнения

Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

