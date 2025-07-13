Пять способов вернуть себе тишину ночью — и ни один не требует лекарств

Храп — это не просто помеха для окружающих. Он может быть тревожным звоночком, что организму не хватает воздуха во сне.
Эндокринолог Зухра Павлова поделилась простыми и доступными способами, которые помогут справиться с храпом и вернуть себе здоровый сон.
1. Укрепляем язык
Если мышцы языка ослаблены или он слишком крупный, он может западать назад и перекрывать дыхание. Простое упражнение помогает решить проблему: прижмите язык к нёбу, подержите несколько секунд и расслабьте. Также полезно высовывать язык и водить им в разные стороны — это тренирует его гибкость и тонус.
2. Работает и пение
Укрепить глотку и нёбо можно с помощью звуков. Попробуйте напевать "ла" и "ка", надувать воздушные шарики или имитировать жевание, одновременно прижимая язык к нёбу. Эти действия тонизируют ткани и делают дыхательные пути устойчивее.
3. Промывание носа
Промывание солевым раствором удаляет пыль, аллергены и слизь, которые мешают свободному дыханию. Особенно это важно в сезон пыльцы или при хроническом насморке.
4. Спите на боку
Положение тела тоже играет роль. Сон на спине усиливает храп, потому что мышцы расслабляются и перекрывают дыхательные пути. На боку ситуация меняется — воздух проходит легче, и звук становится тише или исчезает совсем.
5. Используем носовые расширители
Это простое средство, которое помогает открыть ноздри и улучшить поступление воздуха. Расширители особенно полезны при лёгких формах храпа и простуде.
Если ничего не помогает
Иногда бытовые методы не дают результата. В этом случае важно не откладывать визит к врачу — он подберёт подходящее решение и поможет справиться с проблемой профессионально.
Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
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