Эта привычка ускоряет старение мозга на 85% — но есть способ это остановить

Учёные проанализировали данные 32 тыс. человек: курение ухудшает работу мозга

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 32 тысяч европейцев старше 50 лет и пришли к выводу: курение сильнее других вредных привычек влияет на работу мозга. За 10 лет наблюдений выяснилось, что у курящих людей когнитивные способности снижались на 85% быстрее, чем у некурящих. Это отразилось на памяти, внимании и даже речевой беглости.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

Что ускоряет старение мозга и как это остановить

Несмотря на пугающую статистику, исследование показало обнадёживающий результат: если человек, даже не бросив курить, ведёт в остальном здоровый образ жизни, мозг стареет медленнее. Регулярные прогулки, спорт, умеренное отношение к алкоголю и активная социальная жизнь сглаживают вред от курения.

Что действительно помогает

По словам автора исследования Микаэлы Блумберг, курение — самый выраженный фактор, ускоряющий старение мозга. Но если пока бросить не получается, то хотя бы физическая активность и контакт с другими людьми становятся важными "щитом" от деградации мыслительных функций. Тем не менее, полный отказ от сигарет остаётся наиболее эффективным способом сохранить ум ясным с возрастом.

Уточнения

Куре́ние - пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма), препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

