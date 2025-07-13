Укус медузы кажется пустяком — пока не сделаешь эту ошибку

Как действовать при укусе медузы: рекомендации доцента Пироговского Университета

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если почувствовали резкую боль или жжение в воде — это может быть ожог от медузы. Первое, что нужно сделать — немедленно выбраться на берег. Это снизит риск повторного контакта с щупальцами, особенно если рядом есть другие медузы.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медуза

Что делать при ожоге медузы: простая инструкция, которая может спасти

На коже могут остаться фрагменты щупалец, и даже вне воды они продолжают выбрасывать яд. Прикасаться к пострадавшему участку руками нельзя — это только усилит ожог. Вместо этого переходите к осторожному очищению.

Промыть и удалить

Промойте пострадавшее место только морской водой — она не провоцирует дополнительный выброс токсинов. Пресную воду, спирт и особенно домашние "лайфхаки" вроде мочи — исключить. Остатки щупалец можно аккуратно снять тупым предметом, например, пластиковой картой.

Как нейтрализовать яд

Если есть уксус — это отличное средство, особенно против ожогов от "Португальского кораблика". Также подойдёт паста из морской воды и соды. Это поможет снизить активность яда. Главное — никаких экспериментов с химией: лишняя реакция только навредит.

Обезболить и уменьшить реакцию

При зуде и отёке можно принять антигистаминное средство. Если боль не уходит — подойдёт парацетамол или ибупрофен. Холодный компресс (обязательно через ткань) на 10-15 минут снимет отёк и немного облегчит состояние.

Когда обращаться к врачу

Если появились тошнота, слабость, спазмы, сыпь или особенно — трудности с дыханием, не медлите. Это может быть серьёзная аллергическая реакция. В таком случае лучше сразу вызвать скорую или обратиться в ближайший медпункт.

Уточнения

Ожо́г - повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

