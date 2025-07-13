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Исправить прикус и не мучиться с брекетами — теперь это реально

Ортодонт Манэ Оганесян рассказала, как исправить прикус без брекетов
2:03
Здоровье

Брекеты помогают исправить прикус, но с ними связано много неудобств: они заметны, требуют сложного ухода, мешают приёму пищи и могут вызывать психологический дискомфорт. Всё чаще пациенты ищут более деликатные и незаметные способы коррекции, и такие способы действительно есть.

Молодая девушка с красивой улыбкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая девушка с красивой улыбкой

Как исправить прикус без брекетов: современное решение

Наиболее популярная альтернатива брекетам сегодня — это элайнеры. Это прозрачные каппы, которые изготавливаются индивидуально с помощью цифрового 3D-моделирования. Они точно повторяют форму зубов, мягко воздействуют на них и постепенно выравнивают прикус.

Элайнеры легко снимать, они почти не ощущаются во рту, не травмируют слизистую и не мешают чистке зубов. Благодаря этому адаптация к лечению проходит быстро и без лишнего стресса.

Кому особенно подойдут элайнеры

Такие каппы подходят тем, у кого чувствительная эмаль или заболевания пародонта, — они не повреждают зубную поверхность и не провоцируют воспаления. А для людей, ведущих активный образ жизни или занимающихся спортом, элайнеры становятся ещё и безопасной альтернативой — никаких металлических деталей и риска травм.

Что важно учитывать

Несмотря на удобство, элайнеры требуют ответственности. Их нужно носить почти весь день — от 20 до 22 часов, а ещё регулярно посещать ортодонта и точно следовать всем рекомендациям. Только при соблюдении режима можно добиться устойчивого и эстетичного результата.

Прикус — не только про внешность
Многие недооценивают важность прикуса. Неправильное положение зубов может вызывать постоянное напряжение в мышцах, головные боли, затруднения с речью, храп и даже влиять на осанку. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу — современные технологии делают лечение доступным и комфортным.

Уточнения

При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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