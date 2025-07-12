Купание может закончиться аптекой: эти болезни поджидают в воде

Гепатит А и грибок ногтей: врач предупредила об опасностях общественных бассейнов

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Купание в бассейне — отличный способ освежиться, но и повод быть начеку. Врачи предупреждают: именно в бассейнах чаще всего подхватывают инфекции — от грибков до кишечных заболеваний. Заражение происходит через воду, поверхности и даже общие полотенца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain бассейн на даче

Чем можно заразиться в бассейне и как себя обезопасить

Одни из самых частых "гостей" в бассейнах — грибковые инфекции кожи и ногтей, бородавки и контагиозный моллюск. Заражение может произойти при контакте с полами в душевой, бортиками, сидениями или чужими вещами. Результат — зуд, покраснение и деформация ногтей, с которыми потом приходится бороться неделями, а то и месяцами.

Опасность, скрытая в воде

Частицы загрязнений, попадающие в бассейн, могут переносить кишечные инфекции — дизентерию, ротавирус или гепатит А. Достаточно случайно наглотаться воды, чтобы почувствовать на себе последствия: боли в животе, тошнота, диарея, слабость. Особенно опасно это для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Легионеллы и вентиляция

Мало кто знает, но в бассейнах с плохой вентиляцией и некачественной системой фильтрации воды может развиться легионеллёз — бактериальная инфекция, поражающая лёгкие. Она передаётся через воздух и водяные аэрозоли, вызывая высокую температуру, кашель и мышечные боли.

Простые правила защиты

Чтобы снизить риски, лучше выбирать бассейны с регулярной дезинфекцией. Обязательно использовать личное полотенце, не ходить босиком в душевой и не заглатывать воду. Эти простые привычки могут защитить от множества проблем со здоровьем.

Уточнения

Гепати́т - воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии.

