Один день под солнцем — и вот уже пять лет врачи в растерянности

Солнечный ожог на Ибице вызвал хроническое воспаление кожи — история пациентки

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Джессика МакГирр из Ирландии вспоминает поездку на Ибицу с противоречивыми чувствами. То, что должно было быть расслабляющим отдыхом, обернулось многолетней проблемой. Она заснула под палящим солнцем во время прогулки на лодке — четыре часа без защиты под прямыми лучами закончились сильным ожогом носа.

Фото: commons.wikimedia.org by Barney Moss from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ибица

Ожог, который не проходит: как отдых на солнце изменил жизнь девушки

После возвращения домой Джессика заметила: кожа на носу не просто обгорела — она приобрела стойкий бордовый оттенок. Сначала казалось, что это временно. Однако с годами улучшения не наступило. В течение первых трёх лет кожа воспалялась, становилась чувствительной, а само покраснение не исчезало.

Без диагноза и без результата

Несмотря на многочисленные визиты к врачам, точного диагноза поставлено не было. Джессике назначали разные методы лечения: импульсную светотерапию, препараты от акне и аллергии. Но заметного эффекта так и не добились. Сейчас воспаление стало меньше, но яркая краснота осталась, и каждый день девушке приходится маскировать её плотным слоем косметики.

Уточнения

И́бица - остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова.

