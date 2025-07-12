Один день под солнцем — и вот уже пять лет врачи в растерянности

Джессика МакГирр из Ирландии вспоминает поездку на Ибицу с противоречивыми чувствами. То, что должно было быть расслабляющим отдыхом, обернулось многолетней проблемой. Она заснула под палящим солнцем во время прогулки на лодке — четыре часа без защиты под прямыми лучами закончились сильным ожогом носа.
После возвращения домой Джессика заметила: кожа на носу не просто обгорела — она приобрела стойкий бордовый оттенок. Сначала казалось, что это временно. Однако с годами улучшения не наступило. В течение первых трёх лет кожа воспалялась, становилась чувствительной, а само покраснение не исчезало.
Без диагноза и без результата
Несмотря на многочисленные визиты к врачам, точного диагноза поставлено не было. Джессике назначали разные методы лечения: импульсную светотерапию, препараты от акне и аллергии. Но заметного эффекта так и не добились. Сейчас воспаление стало меньше, но яркая краснота осталась, и каждый день девушке приходится маскировать её плотным слоем косметики.
И́бица - остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова.
Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.