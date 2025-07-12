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Тревожность, апатия и сонливость: когда всё это — не просто хандра

Психолог Мария Казарян назвала признаки депрессии и долю заболевших в РФ
1:43
Здоровье

По данным ВОЗ, в 2024 году депрессия была диагностирована у 4% населения планеты — это около 280 миллионов человек. В России ситуация тоже тревожная: по информации Минздрава, с депрессией сталкиваются примерно 15 миллионов россиян.

Грустная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина

Как распознать депрессию и не пропустить тревожные сигналы

Депрессивные состояния хотя бы раз в жизни испытывали от 18 до 25% женщин и от 7 до 12% мужчин. При этом около 6% женщин и 3% мужчин нуждались в стационарном лечении. Это говорит о том, что недооценивать проблему нельзя — она может затронуть любого.

Симптомы, которые важно не игнорировать
Мария Казарян, кандидат психологических наук и преподаватель Пироговского Университета, выделяет несколько ключевых признаков депрессии:

  • продолжительное снижение настроения;
  • потеря интереса к тому, что раньше радовало;
  • быстрая утомляемость;
  • трудности с концентрацией;
  • чувство вины, низкая самооценка;
  • тревожные мысли о будущем;
  • проблемы со сном и аппетитом;
  • мысли о бессмысленности жизни.

Почему мышление играет роль

Когнитивная психология объясняет депрессию как результат искажённого восприятия — себя, мира и будущего. Этот замкнутый круг негативных мыслей получил название "когнитивная триада". Чтобы справиться с этим, важно научиться замечать и переосмысливать тревожные установки. В этом помогает когнитивно-поведенческая терапия: она учит замечать, анализировать и заменять вредные мысли на более здравые.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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