Тревожность, апатия и сонливость: когда всё это — не просто хандра

Психолог Мария Казарян назвала признаки депрессии и долю заболевших в РФ

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным ВОЗ, в 2024 году депрессия была диагностирована у 4% населения планеты — это около 280 миллионов человек. В России ситуация тоже тревожная: по информации Минздрава, с депрессией сталкиваются примерно 15 миллионов россиян.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная женщина

Как распознать депрессию и не пропустить тревожные сигналы

Депрессивные состояния хотя бы раз в жизни испытывали от 18 до 25% женщин и от 7 до 12% мужчин. При этом около 6% женщин и 3% мужчин нуждались в стационарном лечении. Это говорит о том, что недооценивать проблему нельзя — она может затронуть любого.

Симптомы, которые важно не игнорировать

Мария Казарян, кандидат психологических наук и преподаватель Пироговского Университета, выделяет несколько ключевых признаков депрессии:

продолжительное снижение настроения;

потеря интереса к тому, что раньше радовало;

быстрая утомляемость;

трудности с концентрацией;

чувство вины, низкая самооценка;

тревожные мысли о будущем;

проблемы со сном и аппетитом;

мысли о бессмысленности жизни.

Почему мышление играет роль

Когнитивная психология объясняет депрессию как результат искажённого восприятия — себя, мира и будущего. Этот замкнутый круг негативных мыслей получил название "когнитивная триада". Чтобы справиться с этим, важно научиться замечать и переосмысливать тревожные установки. В этом помогает когнитивно-поведенческая терапия: она учит замечать, анализировать и заменять вредные мысли на более здравые.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

