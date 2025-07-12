Тревожность, апатия и сонливость: когда всё это — не просто хандра

По данным ВОЗ, в 2024 году депрессия была диагностирована у 4% населения планеты — это около 280 миллионов человек. В России ситуация тоже тревожная: по информации Минздрава, с депрессией сталкиваются примерно 15 миллионов россиян.
Депрессивные состояния хотя бы раз в жизни испытывали от 18 до 25% женщин и от 7 до 12% мужчин. При этом около 6% женщин и 3% мужчин нуждались в стационарном лечении. Это говорит о том, что недооценивать проблему нельзя — она может затронуть любого.
Симптомы, которые важно не игнорировать
Мария Казарян, кандидат психологических наук и преподаватель Пироговского Университета, выделяет несколько ключевых признаков депрессии:
Почему мышление играет роль
Когнитивная психология объясняет депрессию как результат искажённого восприятия — себя, мира и будущего. Этот замкнутый круг негативных мыслей получил название "когнитивная триада". Чтобы справиться с этим, важно научиться замечать и переосмысливать тревожные установки. В этом помогает когнитивно-поведенческая терапия: она учит замечать, анализировать и заменять вредные мысли на более здравые.
Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.