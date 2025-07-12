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Перестаньте винить переедание — всему виной одна летняя привычка

Стивен Хегарти порекомендовал летние перекусы для здоровья кишечника
1:21
Здоровье

Жаркая погода, привычные перекусы на пикнике и сбившийся режим питания — всё это может привести к неприятному вздутию живота. Летом наш организм работает иначе: жара и переедание усиливают нагрузку на пищеварительную систему, а частые перелёты и обилие солёной и сладкой еды только усугубляют ситуацию.

Тошнота
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тошнота

Как пережить лето без вздутия: что есть, чтобы живот не бурлил

Мороженое, чипсы, алкоголь и солёные снеки — вкусно, но не всегда безопасно для кишечника. Особенно когда съедаешь всё это на фоне жары или в дороге. Эти продукты вызывают задержку жидкости и нарушают микрофлору, что напрямую влияет на ощущение тяжести в животе.

Что можно есть вместо

Хорошей альтернативой станут лёгкие и свежие продукты: арбуз, ягоды, киви, огурец. Они содержат много воды и клетчатки, а это помогает мягко увлажнять организм, снижать воспаление и поддерживать работу кишечника.

Полезные летние привычки

Начинать утро лучше с пребиотиков — подойдут йогурт или кефир. В течение дня стоит пить воду с лимоном или мятой, а после еды не спешить садиться или ложиться — даже короткая прогулка в 15 минут заметно улучшит пищеварение.

Уточнения

Метеори́зм - избыточное скопление газов в кишечнике.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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