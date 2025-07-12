Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткие шорты: самые стильные образы для летнего сезона 2025
Пояснение от фитнес-тренера, как выбрать персонального наставника в зале
Сафари в Африке: как сэкономить до 15000 долларов на поездке в низкий сезон
Огородники рекомендуют глубину 10–12 см для классической посадки картофеля
Исследование показало, что природа в зоне ЧАЭС адаптировалась к радиации
Зоологи считают домашнюю кошку самым опасным хищником из семейства кошачьих
Как сделать классический шницель полезнее: овсянка вместо сухарей
Что входит в обязанности дизайнера при ремонте квартиры — объяснила Светлана Зилева
Что грозит за неправильный сигнал поворота при выезде с второстепенной дороги

Первые симптомы похожи на простуду — но всё заканчивается иначе

Инфекция Naegleria fowleri: где обитает амёба и как избежать заражения — пояснение профессора
1:50
Здоровье

В США зафиксирован случай заражения редкой инфекцией, вызванной амёбой-паразитом, проникающей в мозг человека. Эта амёба попала в организм через обычную водопроводную воду. Наталья Шеина, доктор биологических наук и преподаватель кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьёва Пироговского Университета, рассказала, где можно столкнуться с паразитом и как распознать признаки заражения.

Неглерия Фоулера
Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Неглерия Фоулера

Где живёт и как атакует амёба, поедающая мозг

Naegleria fowleri чаще всего встречается в тёплых пресных водоёмах — это озёра, пруды, горячие источники, а также влажная почва. Температура воды в таких местах обычно составляет от 25 до 30 °C. Больше половины случаев заражения происходит во время купания или ныряния, реже — при занятиях водными видами спорта или при промывании носа заражённой водой.

Как проявляется инфекция

Заболевание, которое вызывает амёба, называется менингоэнцефалитом. Его трудно распознать сразу — первые симптомы появляются на второй-шестой день после контакта с заражённой водой. Сначала это могут быть головная боль, головокружение и рвота. Затем — слабость, сонливость, жар и тошнота. В тяжёлых случаях развиваются галлюцинации, судороги, нарушается координация, возникают эпилептиформные припадки.

Как себя обезопасить

Главный совет — избегать купания в тёплых стоячих водоёмах, особенно если температура воды превышает 25 °C. Если всё же решили поплавать, важно не допускать попадания воды в нос. Это значительно снижает риск заражения.

Уточнения

Инфе́кция - заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Новости спорта
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона Аудио 
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России
Домашние животные
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Короткие шорты: самые стильные образы для летнего сезона 2025
Пояснение от фитнес-тренера, как выбрать персонального наставника в зале
Сафари в Африке: как сэкономить до 15000 долларов на поездке в низкий сезон
Огородники рекомендуют глубину 10–12 см для классической посадки картофеля
Исследование показало, что природа в зоне ЧАЭС адаптировалась к радиации
Зоологи считают домашнюю кошку самым опасным хищником из семейства кошачьих
Инфекция Naegleria fowleri: где обитает амёба и как избежать заражения — пояснение профессора
Как сделать классический шницель полезнее: овсянка вместо сухарей
Что входит в обязанности дизайнера при ремонте квартиры — объяснила Светлана Зилева
Что грозит за неправильный сигнал поворота при выезде с второстепенной дороги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.