Первые симптомы похожи на простуду — но всё заканчивается иначе

В США зафиксирован случай заражения редкой инфекцией, вызванной амёбой-паразитом, проникающей в мозг человека. Эта амёба попала в организм через обычную водопроводную воду. Наталья Шеина, доктор биологических наук и преподаватель кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьёва Пироговского Университета, рассказала, где можно столкнуться с паразитом и как распознать признаки заражения.
Naegleria fowleri чаще всего встречается в тёплых пресных водоёмах — это озёра, пруды, горячие источники, а также влажная почва. Температура воды в таких местах обычно составляет от 25 до 30 °C. Больше половины случаев заражения происходит во время купания или ныряния, реже — при занятиях водными видами спорта или при промывании носа заражённой водой.
Как проявляется инфекция
Заболевание, которое вызывает амёба, называется менингоэнцефалитом. Его трудно распознать сразу — первые симптомы появляются на второй-шестой день после контакта с заражённой водой. Сначала это могут быть головная боль, головокружение и рвота. Затем — слабость, сонливость, жар и тошнота. В тяжёлых случаях развиваются галлюцинации, судороги, нарушается координация, возникают эпилептиформные припадки.
Как себя обезопасить
Главный совет — избегать купания в тёплых стоячих водоёмах, особенно если температура воды превышает 25 °C. Если всё же решили поплавать, важно не допускать попадания воды в нос. Это значительно снижает риск заражения.
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