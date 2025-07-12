Первые симптомы похожи на простуду — но всё заканчивается иначе

Инфекция Naegleria fowleri: где обитает амёба и как избежать заражения — пояснение профессора

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В США зафиксирован случай заражения редкой инфекцией, вызванной амёбой-паразитом, проникающей в мозг человека. Эта амёба попала в организм через обычную водопроводную воду. Наталья Шеина, доктор биологических наук и преподаватель кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьёва Пироговского Университета, рассказала, где можно столкнуться с паразитом и как распознать признаки заражения.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Неглерия Фоулера

Где живёт и как атакует амёба, поедающая мозг

Naegleria fowleri чаще всего встречается в тёплых пресных водоёмах — это озёра, пруды, горячие источники, а также влажная почва. Температура воды в таких местах обычно составляет от 25 до 30 °C. Больше половины случаев заражения происходит во время купания или ныряния, реже — при занятиях водными видами спорта или при промывании носа заражённой водой.

Как проявляется инфекция

Заболевание, которое вызывает амёба, называется менингоэнцефалитом. Его трудно распознать сразу — первые симптомы появляются на второй-шестой день после контакта с заражённой водой. Сначала это могут быть головная боль, головокружение и рвота. Затем — слабость, сонливость, жар и тошнота. В тяжёлых случаях развиваются галлюцинации, судороги, нарушается координация, возникают эпилептиформные припадки.

Как себя обезопасить

Главный совет — избегать купания в тёплых стоячих водоёмах, особенно если температура воды превышает 25 °C. Если всё же решили поплавать, важно не допускать попадания воды в нос. Это значительно снижает риск заражения.

Уточнения

Инфе́кция - заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

